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Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-5479

Осветитель светодиодный, студийный Godox SL200II.

Осветитель светодиодный Godox SL200II студийный (без пульта) мощность 200 Вт, цветовая температура - 5600 К, CRI>96, TLCI>97. Имеет возможность регулировки мощности постоянного света от 0 до 100 процентов, байонет Bowens, рефлектор с зеркальной поверхностью, малошумный вентилятор с возможностью отключения для проведения звукозаписи.

Описание

Осветитель выдает высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98, что помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета.

Конструкция системы охлаждения поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д.

Осветитель имеет байонет Bowens что дает возможность применять с ним множество светомодулирующих насадок. Кроме этого в комплект входит рефлектор, помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

Регулировать мощность, настраивать группы и каналы можно с помощью пульта дистанционного управления RC-А6. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления. Обращаем ваше внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобести отдельно.

Питание прибора осуществляется от сети. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Характеристики осветителя:

  • питание от сети переменного тока - 100~240 В, 50/60 Гц
  • каналы - 32
  • группы - 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)
  • мощность - 200 Вт
  • цветовая температура - 5600±200 К
  • освещенность (100%, 1м) - ≈74000 лк 
  • показатель CRI - 96
  • показатель TLCI - 97
  • регулировка мощности - 0-100%
  • размер осветителя - 36,7х20х16 см
  • вес осветителя - 3,33 кг


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