Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Осветитель выдает высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98, что помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета.
Конструкция системы охлаждения поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.
Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д.
Осветитель имеет байонет Bowens что дает возможность применять с ним множество светомодулирующих насадок. Кроме этого в комплект входит рефлектор, помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.
Регулировать мощность, настраивать группы и каналы можно с помощью пульта дистанционного управления RC-А6. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления. Обращаем ваше внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобести отдельно.
Питание прибора осуществляется от сети. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.
Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.
Характеристики осветителя:
- питание от сети переменного тока - 100~240 В, 50/60 Гц
- каналы - 32
- группы - 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)
- мощность - 200 Вт
- цветовая температура - 5600±200 К
- освещенность (100%, 1м) - ≈74000 лк
- показатель CRI - 96
- показатель TLCI - 97
- регулировка мощности - 0-100%
- размер осветителя - 36,7х20х16 см
- вес осветителя - 3,33 кг