Godox SL200II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Описание

Осветитель выдает высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98, что помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета.

Конструкция системы охлаждения поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д.

Осветитель имеет байонет Bowens что дает возможность применять с ним множество светомодулирующих насадок. Кроме этого в комплект входит рефлектор, помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

Регулировать мощность, настраивать группы и каналы можно с помощью пульта дистанционного управления RC-А6. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления. Обращаем ваше внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобести отдельно.



Питание прибора осуществляется от сети. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Характеристики осветителя:

питание от сети переменного тока - 100~240 В, 50/60 Гц

- каналы - 32

группы - 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)

мощность - 200 Вт

цветовая температура - 5600±200 К

освещенность (100%, 1м) - ≈74000 лк

показатель CRI - 96

показатель TLCI - 97

регулировка мощности - 0-100%



размер осветителя - 36,7х20х16 см

вес осветителя - 3,33 кг



