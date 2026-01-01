Phottix (82766) Rani II 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см

Модификатор излучает мягкий рассеянный свет с естественными бликами в глазах модели и идеально подходит для портретной фотографии и фэшн-съемки.

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность серебряного цвета. В комплект входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. В комплект поставки также входит сотовая решетка, которая позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света.

Оснащен адаптером Bowens S.

В отличие от Phottix (82763) Rani 85 Folding Beauty Dish имеет иную систему фиксации спиц.

Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

