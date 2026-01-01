images
Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7

Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7

Shesha
Артикул: NVF-8185

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х7. Вес -12,2 кг.

Описание

Уникальность фона заключается в том, что основными цветами, используемыми при съемке является черный и белый. Это идеально для съемки в высоком и низком ключе. Также немаловажное значение имеет время службы фона. Материал, из которого изготовлен фон, прослужит долго, т.к. не подвержен большинству механических нагрузок.

Фон можно мыть с неабразивным моющим средством, что является еще одним из важных достоинств. На виниловом фоне можно производить аквасъемку с использованием воды, мыльных пузырей и пены.

Фон намотан на металлическую трубу, которая не позволяет ему провисать при установке на системы крепления. Закрепить фон для съемки можно с помощью системы крепления ворота с использованием дополнительных прищепок и на стену или потолок с помощью настенного или потолочного крепления и подъемника фона.

Виниловый фон является очень тяжелым. Мы рекомендуем установку на систему установки фона с кронштейном и цепочкой, чтобы предотвратить самопроизвольную быструю размотку фона с последующим отрывом от основания.

Комплектация

  • Фон виниловый двусторонний - 1 шт.

Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно!

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-9090 софтбокс прямоугольный 90х90 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1127
Grifon SB-9090 софтбокс прямоугольный 90х90 см с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Софтбокс Grifon SB-9090 предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.

Закрытая конфигурация софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Grifon SB-9090 может также устанавливаться на галогенные осветители мощностью до 500 Вт. Вес - 1,5 кг.

4 370 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5412
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Стойка-тренога GreenBean GBStand 320 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 89-320 см. Длина в сложенном виде - 89 см. Максимальная нагрузка до 6 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2 кг.

-10 %4 220 ₽
3 790 ₽
В корзину
Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Арт. NVF-8187
Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Наличие
в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х6. Вес - 12,0 кг.

23 400 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
Арт. DAN-3008
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 755 для видеотехники.

Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку.

-10 %25 490 ₽
22 940 ₽
В корзину
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Арт. NVF-6401
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

210 ₽
В корзину
-21 %
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Арт. MTG-1667
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 9 ч

Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая. Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-17 размером 2,72х11 м цвет - розовая гвоздика. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-21 %5 340 ₽
4 210 ₽
В корзину

Видео

Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.