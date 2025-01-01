Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м

Арт. NVF-005

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.

