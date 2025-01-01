images
Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м

Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м

Falcon Eyes
Артикул: VBR-448

Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг.  Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 15 кг
  • Минимальная нагрузка 1 кг
  • Регулируемый амортизатор
  • Крепежные адаптеры 5/8"
  • Тросик - 2 мм, индекс безопасности 12
  • Материал алюминиевый сплав, сталь
  • Размер пантографа в сложенном виде 39,5 х 33 х 9,8 см
  • Вес 4,5 кг

Комплектация

  • Пантограф Falcon Eyes 3320 – 1 шт
  • Каретка с адаптером 5/8" – 1 шт
  • Каретка-держатель для провода – 3 шт
  • Страховочный тросик – 1 шт
  • Зажим для провода – 8 шт
  • Стальной палец (адаптер-шпигот 5/8") – 1 шт
  • Регулировочный ключ – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

