Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг. Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Osram (64575) – галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.
Grifon PB960 – профессиональный блок питания для зарядки внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, Nikon, Sony. Увеличивает скорость перезарядки и срок работы накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. Модель оснащена микроконтроллером MCU. Блок питания имеет защиту программного обеспечения и аппаратную защиту, покрыт термостойкими нейлоновыми пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и надежность.
Фолиевый фильтр Blood Red 789 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1,2%, поглощение 1,92%. Цена указана за один погонный метр.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе. Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!
Wansen
Работай с цветом без бликов