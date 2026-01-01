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Godox SL150II осветитель светодиодный студийный
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный

Godox SL150II осветитель светодиодный студийный

Godox
Артикул: DAN-5478

Осветитель светодиодный, студийный Godox SL150II.

Светодиодный осветитель мощность 150 Вт, цветовая температура - 5600 К, CRI>96, TLCI>97. Имеет возможность регулировки мощности постоянного света от 0 до 100 процентов, байонет Bowens, рефлектор с зеркальной поверхностью, малошумный вентилятор с возможностью отключения для проведения звукозаписи. В комплекте пульт ДУ.

Описание

Осветитель выдает высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98, что помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета.

Конструкция системы охлаждения поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Прибор имеет предустановленные световые сценарии которые помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д.,

Осветитель имеет байонет Bowens что дает возможность применять с ним множество светомодулирующих насадок. Кроме этого в комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

В комплект также входит пульт дистанционного управления RC-А6, который с помощью встроенной в осветитель беспроводную систему GODOХ 2,4G X позволяет регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Питание прибора осуществляется от сети. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Характеристики осветителя:

  • питание от сети переменного тока - 100~240 В, 50/60 Гц
  • каналы - 32
  • группы - 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)
  • мощность - 150 Вт
  • цветовая температура - 5600±200 К
  • освещенность (100%, 1м) - ≈58000 лк 
  • показатель CRI - 96
  • показатель TLCI - 98
  • регулировка мощности - 0-100%
  • размер осветителя - 34х20х16 см
  • вес осветителя - 2,95 кг

Пульт дистанционного управления:

  • питание пульта - 3В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • частота беспроводной передачи - 2,4ГГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - 50 м
  • количество каналов - 32
  • размер пульта - 120х38х15 мм
  • вес пульта - 30 г

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