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Хит
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.

Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.

Fotokvant
Артикул: DAN-3645

Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Описание

Fotokvant BP-0113SM White – пластиковый фон белый матовый/полуматовый 1×1.3 м

Fotokvant BP-0113SM White (артикул DAN-3645) – это универсальный пластиковый фон размером 1×1.3 метра с двумя рабочими поверхностями: одна сторона матовая, вторая – полуматовая. Фон изготовлен из прочного пластика толщиной 0.25 мм, который легко гнётся и режется, что позволяет адаптировать его под любые съёмочные задачи.

Белый пластиковый фон – идеальное решение для портретной и предметной съёмки, когда требуется чистая, небликующая поверхность. Матовая сторона даёт мягкое рассеянное освещение без отражений, а полуматовая – чуть более направленный свет с лёгким блеском. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобства хранения и транспортировки.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: чистый белый фон для классических портретов.
  • Предметная съёмка: идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов.
  • Работа с отражающими поверхностями: матовая сторона минимизирует блики.
  • Студийная и выездная съёмка: компактный рулон удобно брать с собой.

Ключевые особенности

  • Две поверхности в одном фоне: матовая и полуматовая стороны для разных задач.
  • Размер 1×1.3 м: компактный формат для портретов и предметной съёмки.
  • Толщина 0.25 мм: достаточно прочный, но при этом гибкий и лёгкий.
  • Небликующая поверхность: матовая сторона даёт ровный световой рисунок.
  • Лёгкость в уходе: легко моется, устойчив к загрязнениям.
  • Долговечность: пластик не рвётся и не деформируется со временем.
  • Рулонная упаковка: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: пластиковый студийный фон
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: BP-0113SM White
  • Цвет: белый
  • Размер: 1 × 1.3 м
  • Поверхность: матовая / полуматовая (двусторонний)
  • Толщина: 0.25 мм
  • Упаковка: рулон
  • Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Сравнение сторон

  • Матовая сторона: полностью небликующая, даёт мягкий рассеянный свет, идеальна для портретов и работы с глянцевыми объектами.
  • Полуматовая сторона: чуть более направленный свет с лёгким блеском, подходит для создания акцентов и работы с текстурами.

Как использовать фон

  1. Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон.
  2. Выберите сторону: используйте матовую или полуматовую сторону в зависимости от задачи.
  3. Установка: закрепите фон на стойке, перекладине или столе с помощью зажимов.
  4. Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.

Преимущества пластикового фона

  • Долговечность: пластик не рвётся и не мнётся, в отличие от бумаги.
  • Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.
  • Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.
  • Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните фон в рулоне в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
  • Не используйте абразивные чистящие средства – они могут повредить поверхность.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White в рулоне.

Зажимы, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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