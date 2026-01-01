Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.

Описание

Fotokvant BP-0113SM White – пластиковый фон белый матовый/полуматовый 1×1.3 м

Fotokvant BP-0113SM White (артикул DAN-3645) – это универсальный пластиковый фон размером 1×1.3 метра с двумя рабочими поверхностями: одна сторона матовая, вторая – полуматовая. Фон изготовлен из прочного пластика толщиной 0.25 мм, который легко гнётся и режется, что позволяет адаптировать его под любые съёмочные задачи.

Белый пластиковый фон – идеальное решение для портретной и предметной съёмки, когда требуется чистая, небликующая поверхность. Матовая сторона даёт мягкое рассеянное освещение без отражений, а полуматовая – чуть более направленный свет с лёгким блеском. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобства хранения и транспортировки.

Назначение и применение

Портретная съёмка: чистый белый фон для классических портретов.

чистый белый фон для классических портретов. Предметная съёмка: идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов.

идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов. Работа с отражающими поверхностями: матовая сторона минимизирует блики.

матовая сторона минимизирует блики. Студийная и выездная съёмка: компактный рулон удобно брать с собой.

Ключевые особенности

Две поверхности в одном фоне: матовая и полуматовая стороны для разных задач.

матовая и полуматовая стороны для разных задач. Размер 1×1.3 м: компактный формат для портретов и предметной съёмки.

компактный формат для портретов и предметной съёмки. Толщина 0.25 мм: достаточно прочный, но при этом гибкий и лёгкий.

достаточно прочный, но при этом гибкий и лёгкий. Небликующая поверхность: матовая сторона даёт ровный световой рисунок.

матовая сторона даёт ровный световой рисунок. Лёгкость в уходе: легко моется, устойчив к загрязнениям.

легко моется, устойчив к загрязнениям. Долговечность: пластик не рвётся и не деформируется со временем.

пластик не рвётся и не деформируется со временем. Рулонная упаковка: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: пластиковый студийный фон

пластиковый студийный фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: BP-0113SM White

BP-0113SM White Цвет: белый

белый Размер: 1 × 1.3 м

1 × 1.3 м Поверхность: матовая / полуматовая (двусторонний)

матовая / полуматовая (двусторонний) Толщина: 0.25 мм

0.25 мм Упаковка: рулон

рулон Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Сравнение сторон

Матовая сторона: полностью небликующая, даёт мягкий рассеянный свет, идеальна для портретов и работы с глянцевыми объектами.

полностью небликующая, даёт мягкий рассеянный свет, идеальна для портретов и работы с глянцевыми объектами. Полуматовая сторона: чуть более направленный свет с лёгким блеском, подходит для создания акцентов и работы с текстурами.

Как использовать фон

Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон. Выберите сторону: используйте матовую или полуматовую сторону в зависимости от задачи. Установка: закрепите фон на стойке, перекладине или столе с помощью зажимов. Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.

Преимущества пластикового фона

Долговечность: пластик не рвётся и не мнётся, в отличие от бумаги.

пластик не рвётся и не мнётся, в отличие от бумаги. Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.

легко моется, не боится влаги. Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.

подходит для фото- и видеосъёмки. Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.

Совместимость с аксессуарами

Стойки и перекладины: фиксируется с помощью зажимов (например, Fotokvant CL-P100).

фиксируется с помощью зажимов (например, Fotokvant CL-P100). Держатели для фонов: подходит для большинства систем крепления пластиковых фонов.

Уход и хранение