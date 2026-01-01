Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.

Fotokvant BP-0113SM White – пластиковый фон белый матовый/полуматовый 1×1.3 м
Fotokvant BP-0113SM White (артикул DAN-3645) – это универсальный пластиковый фон размером 1×1.3 метра с двумя рабочими поверхностями: одна сторона матовая, вторая – полуматовая. Фон изготовлен из прочного пластика толщиной 0.25 мм, который легко гнётся и режется, что позволяет адаптировать его под любые съёмочные задачи.
Белый пластиковый фон – идеальное решение для портретной и предметной съёмки, когда требуется чистая, небликующая поверхность. Матовая сторона даёт мягкое рассеянное освещение без отражений, а полуматовая – чуть более направленный свет с лёгким блеском. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобства хранения и транспортировки.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: чистый белый фон для классических портретов.
- Предметная съёмка: идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов.
- Работа с отражающими поверхностями: матовая сторона минимизирует блики.
- Студийная и выездная съёмка: компактный рулон удобно брать с собой.
Ключевые особенности
- Две поверхности в одном фоне: матовая и полуматовая стороны для разных задач.
- Размер 1×1.3 м: компактный формат для портретов и предметной съёмки.
- Толщина 0.25 мм: достаточно прочный, но при этом гибкий и лёгкий.
- Небликующая поверхность: матовая сторона даёт ровный световой рисунок.
- Лёгкость в уходе: легко моется, устойчив к загрязнениям.
- Долговечность: пластик не рвётся и не деформируется со временем.
- Рулонная упаковка: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: пластиковый студийный фон
- Бренд: Fotokvant
- Модель: BP-0113SM White
- Цвет: белый
- Размер: 1 × 1.3 м
- Поверхность: матовая / полуматовая (двусторонний)
- Толщина: 0.25 мм
- Упаковка: рулон
- Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Сравнение сторон
- Матовая сторона: полностью небликующая, даёт мягкий рассеянный свет, идеальна для портретов и работы с глянцевыми объектами.
- Полуматовая сторона: чуть более направленный свет с лёгким блеском, подходит для создания акцентов и работы с текстурами.
Как использовать фон
- Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон.
- Выберите сторону: используйте матовую или полуматовую сторону в зависимости от задачи.
- Установка: закрепите фон на стойке, перекладине или столе с помощью зажимов.
- Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.
Преимущества пластикового фона
- Долговечность: пластик не рвётся и не мнётся, в отличие от бумаги.
- Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.
- Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.
- Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.
Совместимость с аксессуарами
- Стойки и перекладины: фиксируется с помощью зажимов (например, Fotokvant CL-P100).
- Держатели для фонов: подходит для большинства систем крепления пластиковых фонов.
Уход и хранение
- Храните фон в рулоне в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства – они могут повредить поверхность.