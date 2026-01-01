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Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)

Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9100

Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта). 

Мощность 30 Вт, 3300К-5600К, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей, регулировка яркости 10-100%, выбор канала и группы, тонкий портативный корпус, возможность дистанционного управления. 

Описание

Портативная светодиодная панель с регулируемой цветовой температурой, большой площадью свечения и возможностью дистанционного управления. Используется как основной источник света для освещения при съемке крупных и средних планов, как заполняющий источник для подсветки теней, а также для контрового освещения. 256 ярких светодиодов расположены на большой панели размером 360х240 мм, это позволит получить мягкий свет с плавными светотеневыми границами. Благодаря малому весу и тонкому корпусу, осветитель (или даже несколько таких осветителей) поместится практически в любой рюкзак.

Осветитель питается от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера (входит в комплект), в полевых условиях можно использовать два аккумулятора NP-F (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Цветовую температуру осветителя Godox LEDP260C можно настроить на совместное использование с любым другим источником света - от лампы накаливания до солнечного света. Цветовая температура регулируется в пределах 3300К-5600К±300К, что позволяет решить любую творческую задачу. 

  • Большая площадь свечения в тонком и легком корпусе
  • Регулируемая цветовая температура 3300К-5600К
  • Плавная регулировка яркости
  • Возможность дистанционного управления
  • Высококачественные светодиоды
  • Универсальный способ питания: от сети или от аккумуляторов NP-F
  • Возможность наклона осветителя
  • Автосохранение пользовательских настроек
  • Установка на стандартную стойку 5/8"

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