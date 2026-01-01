Godox LEDP260C осветитель светодиодный накамерный (без пульта). 

Описание

Портативная светодиодная панель с регулируемой цветовой температурой, большой площадью свечения и возможностью дистанционного управления. Используется как основной источник света для освещения при съемке крупных и средних планов, как заполняющий источник для подсветки теней, а также для контрового освещения. 256 ярких светодиодов расположены на большой панели размером 360х240 мм, это позволит получить мягкий свет с плавными светотеневыми границами. Благодаря малому весу и тонкому корпусу, осветитель (или даже несколько таких осветителей) поместится практически в любой рюкзак.



Осветитель питается от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера (входит в комплект), в полевых условиях можно использовать два аккумулятора NP-F (аккумуляторы приобретаются отдельно).



Цветовую температуру осветителя Godox LEDP260C можно настроить на совместное использование с любым другим источником света - от лампы накаливания до солнечного света. Цветовая температура регулируется в пределах 3300К-5600К±300К, что позволяет решить любую творческую задачу.