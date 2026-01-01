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Falcon Eyes CL-35BM зажим

Falcon Eyes CL-35BM зажим

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3014

Клипсовый зажим Falcon Eyes CL-35BM.

Клипсовый зажим для установки фонов или отражателей на перекладинах, стойках, автополах.

Описание

Зажим представляет из себя струбцину жестко соединенную с подпружиненным клипсовым зажимом. Его усилия (около 5 кг) достаточно, чтобы надежно зафиксировать фон, отражатель, фильтр и др. вспомогательное оборудование.

Струбцина позволяет устанавливать зажим на плоских поверхностях толщиной до 37 мм и на трубах диаметром до 40 мм

Губки клипсы, как и основание струбцины снабжены резиновыми накладками. Все детали зажима изготовлены из стали.

Характеристики:

  • материал - сталь, резина
  • ширина губок - 80 мм
  • размеры - 110х80х100 мм
  • вес - 265 г

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