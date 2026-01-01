Falcon Eyes CL-35BM зажим

Описание

Зажим представляет из себя струбцину жестко соединенную с подпружиненным клипсовым зажимом. Его усилия (около 5 кг) достаточно, чтобы надежно зафиксировать фон, отражатель, фильтр и др. вспомогательное оборудование.

Струбцина позволяет устанавливать зажим на плоских поверхностях толщиной до 37 мм и на трубах диаметром до 40 мм

Губки клипсы, как и основание струбцины снабжены резиновыми накладками. Все детали зажима изготовлены из стали.

Характеристики: