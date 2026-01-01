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Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К
Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К
Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К
Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К
Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К

Fotokvant LED-660BD PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К

Fotokvant
Артикул: DAN-5378

Светодиодная панель Fotokvant LED-660BD PRO со шторками.

Светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой от 3200 до 5600 К, состоит из 660 светодиодов и имеет плавную регулировку яркости желтого и белого спектров. Питание возможно как от сети (сетевой адаптер в комплекте), так и от двух аккумуляторов (приобретаются дополнительно). В комплект поставки входит лира, шторки и чехол. Размер 232х202х57 мм. Вес 1.35 кг.

Описание

На панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя, имеются диммеры регулировки желтого и белого спектров, переключатель питания, который может как обесточить прибор, так и переключить его с сетевого питания на питание от аккумуляторов. Рядом с диммерами расположены аккумуляторные площадки.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки, которые позволяют сделать свет более управляемым - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 660
  • мощность светодиодов - 40 Вт
  • цветовая температура - от 3200 до 5600 К
  • световой поток - 4260 лм

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