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-10 %
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2946

Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC предназначена для работы в фото- и видеостудии.

Алюминиевая стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии - 82 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.

Описание

Конструкция стойки позволяет складывать ее опоры таким образом, что в сложенном состоянии стойка занимает существенно меньше места в отличие от стоек классической конструкции. Минимальная толщина стойки в сложенном состоянии составляет всего 6 см. Более того, механизм стойки позволяет соединять несколько стоек в сложенном состоянии меду собой (с помощью клипсового механизма, стойки должны быть одинакового размера). Таким образом вы можете сэкономить место и время - сложенные между собой стойки можно перенести за один подход.

Внимание! Не рекомендуется соединять между собой более пяти стоек, так как клипсы соединений не рассчитаны на нагрузку свыше 5 кг.

Максимальная рабочая высота стойки - 240 см, в сложенном состоянии длина составляет 82 см. Диаметры секций - 25, 22, 19, 16 мм. Диаметр ножек - 19 мм. В рабочем положении размах ножек стойки составляет 86 см.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, а зажимы, крестовины и рукоятки - ABS-пластик.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций - 4
  • максимальная рабочая высота - 240 см
  • минимальная рабочая высота - 92 см
  • длина в сложенном виде - 82 см
  • размах треноги - 86 см
  • диаметр ножек - 19 мм
  • диаметр секций - 25, 22, 19, 16 мм
  • материал секций - алюминий
  • шпигот - 5/8“, резьбы 1/4“ и 3/8“
  • амортизация - воздушный амортизатор
  • материал зажимов - нейлон с волокнистым наполнителем
  • вес - 1,21 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC.
  • Руководство по эксплуатации.

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