Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии

Конструкция стойки позволяет складывать ее опоры таким образом, что в сложенном состоянии стойка занимает существенно меньше места в отличие от стоек классической конструкции. Минимальная толщина стойки в сложенном состоянии составляет всего 6 см. Более того, механизм стойки позволяет соединять несколько стоек в сложенном состоянии меду собой (с помощью клипсового механизма, стойки должны быть одинакового размера). Таким образом вы можете сэкономить место и время - сложенные между собой стойки можно перенести за один подход.
Внимание! Не рекомендуется соединять между собой более пяти стоек, так как клипсы соединений не рассчитаны на нагрузку свыше 5 кг.
Максимальная рабочая высота стойки - 240 см, в сложенном состоянии длина составляет 82 см. Диаметры секций - 25, 22, 19, 16 мм. Диаметр ножек - 19 мм. В рабочем положении размах ножек стойки составляет 86 см.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, а зажимы, крестовины и рукоятки - ABS-пластик.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 4 кг
- количество секций - 4
- максимальная рабочая высота - 240 см
- минимальная рабочая высота - 92 см
- длина в сложенном виде - 82 см
- размах треноги - 86 см
- диаметр ножек - 19 мм
- диаметр секций - 25, 22, 19, 16 мм
- материал секций - алюминий
- шпигот - 5/8“, резьбы 1/4“ и 3/8“
- амортизация - воздушный амортизатор
- материал зажимов - нейлон с волокнистым наполнителем
- вес - 1,21 кг