Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м

Описание

Wansen PB-1020 – это профессиональный пластиковый фон белого цвета размером 1х2 метра. Он создан для фотографов, которым важна идеально матовая, небликующая поверхность. В отличие от бумажных аналогов, этот фон не рвется, не мнется и не боится влаги – его можно мыть без риска повредить покрытие.

Белый пластик Wansen PB-1020 одинаково хорошо подходит для двух задач:

Предметная съемка : Матовый фон не дает бликов, что критически важно для фото ювелирных изделий, косметики, часов и еды. Поверхность легко очищается от пыли и следов пальцев.

: Матовый фон не дает бликов, что критически важно для фото ювелирных изделий, косметики, часов и еды. Поверхность легко очищается от пыли и следов пальцев. Портретная съемка: Размера 1×2 метра достаточно для съемки человека по пояс или в полный рост (в зависимости от кадра). Равномерный белый цвет не искажает оттенки кожи и одежды.

Особенности материала: Фон поставляется в рулоне, легко режется обычными ножницами под нужный вам размер. Он достаточно гибкий, чтобы его можно было закрепить на стандартных зажимах (например, Fotokvant CL-P100) или стойках. При хранении рулон занимает минимум места.

Обратите внимание: Пластик матовый, без фактуры.

Крепление фона

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.

Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.

Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост: