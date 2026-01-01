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Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м

Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м

Wansen
Артикул: DAN-7846

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.

Описание

Wansen PB-1020 – это профессиональный пластиковый фон белого цвета размером 1х2 метра. Он создан для фотографов, которым важна идеально матовая, небликующая поверхность. В отличие от бумажных аналогов, этот фон не рвется, не мнется и не боится влаги – его можно мыть без риска повредить покрытие.

Белый пластик Wansen PB-1020 одинаково хорошо подходит для двух задач:

  • Предметная съемка: Матовый фон не дает бликов, что критически важно для фото ювелирных изделий, косметики, часов и еды. Поверхность легко очищается от пыли и следов пальцев.
  • Портретная съемка: Размера 1×2 метра достаточно для съемки человека по пояс или в полный рост (в зависимости от кадра). Равномерный белый цвет не искажает оттенки кожи и одежды.

Особенности материала: Фон поставляется в рулоне, легко режется обычными ножницами под нужный вам размер. Он достаточно гибкий, чтобы его можно было закрепить на стандартных зажимах (например, Fotokvant CL-P100) или стойках. При хранении рулон занимает минимум места.

Обратите внимание: Пластик матовый, без фактуры.

Крепление фона

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

  • Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.
  • Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.
  • Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост:

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