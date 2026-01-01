images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель

Fotokvant LED-40T Advanced Light COB светодиодный осветитель

Fotokvant
Артикул: DAN-3972

Точечный светодиодный осветитель Fotokvant LED-40T Advanced Light.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens S, мощность светодиода 40 Вт. Имеет дисплей, съемную линзу Френеля, плавную регулировку яркости от 5-100%, приемник дистанционного управления 2,4G.

Описание

В данной версии предусмотрена возможность управления осветителем дистанционно. С помощью пульта дистанционного управления Fotokvant RC-LED (приобретается отдельно) можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его. 

Осветитель применяется в качестве источника света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 40 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением.

Блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 5% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD-экране. также есть возможность вручную отрегулировать угол луча в 15-40 градусов.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Система охлаждения активная (встроеный вентилятор).

Блок питания переменного тока, поддерживает мульти-напряжение 110-240 В. Также питание может осуществляться посредством литиевой батареи Sony NP-F или ее аналога (преобретается отдельно).

Характеристики:

  • световой поток - 15300 ЛЮКС / 0,5 м, 4300 ЛЮКС / 1 м
  • цветовая температура 5600 K
  • мощность - 40 Вт
  • CRI - >90
  • угол луча - 120 град.
  • регулировка яркости - 5-100%
  • байонет - Bowens S
  • размер - 125x125x146 мм
  • система охлаждения - встроенный вентилятор
  • вес - 580 г

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Насадка с линзой френеля, шторками, фильтром 3200К и рассеивающим фильтром.
  • Переходник на байонет Bowens.
  • Адаптер питания от сети.
  • Штативная головка.
  • Аккумуляторы - в комплект НЕ ВХОДЯТ!

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Арт. DAN-7508
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Наличие
более 10 шт

Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.

190 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Арт. DAN-7109
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2224 Spruce 24, размер - 2,1x11 м, цвет - темная хвоя.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.

4 400 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
Арт. NVF-8914
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX – светодиодный осветитель с линзой Френеля.

Осветитель имеет светодиод с дополнительной линзой конденсором, мощностью 150 Вт, ЖК-дисплеем, электронным диммером, поддержкой технологии DMX512. Прибор также имеет металлический корпус и встроенный вентилятор.

-10 %21 780 ₽
19 600 ₽
В корзину
Raylab BS02 журавль
Raylab BS02 журавль
Raylab BS02 журавль
Арт. DAN-7762
Raylab BS02 журавль
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab BS02 - наклонная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 190 см, длина перекладины - до 200 см. , максимальная нагрузка - 3 кг.

6 200 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.