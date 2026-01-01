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-10 %
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный
Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный

Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4152

Осветитель светодиодный Falcon Eyes SpotLight 40LED BW.

Светодиодный осветитель мощностью 40 Вт с цветовой температурой 5600 К и CRI > 95. Имеет плавное регулирование мощности 10–100% и цифровой дисплей. В комплекте рассеивающая линза со шторками, рассеивающая линза с адаптером Bowens, двухсторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8", наклонно-поворотный кронштейн с отверстием для фотозонта и сетевой адаптер.

Описание

Осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки.

Рассеивающие линзы и шторки дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок.

Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, корпус имеет специальное покрытие soft touch.

Охлаждение прибора принудительное, егообеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор.

Для крепления на штативную голову или другое устройство в нижней части осветителя имеется отверстие с металлическим вкладышем и резьбой под винт 1/4". В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4" и 3/8".

Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8" служит кронштейн с углом наклона 180 градусов. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. Также в кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.

Питание от аккумулятора типа NP-F (преобретается отдельно) позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в процентах.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 40 Вт
  • цветовая температура - 5600 К (±100 К)
  • освещенность без линзы - 4300 лк
  • регулирование яркости - 5-100%, плавное
  • индекс цветопередачи CRI - > 95
  • цифровой дисплей - 30х15 мм, подсветка
  • диаметр излучающей поверхности - 75 мм
  • размер - 130х98х98 мм


Комплектация

  • Светодиодный осветитель.
  • Рассеивающая линза со шторками.
  • Рассеивающая линза с адаптером Bowens.
  • Двухсторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".
  • Наклонно-поворотный кронштейн с отверстием для фотозонта.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой провод.
  • Руководство по эксплуатации.

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