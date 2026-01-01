Falcon Eyes SpotLight 40LED BW осветитель светодиодный

Осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки.
Рассеивающие линзы и шторки дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок.
Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, корпус имеет специальное покрытие soft touch.
Охлаждение прибора принудительное, егообеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор.
Для крепления на штативную голову или другое устройство в нижней части осветителя имеется отверстие с металлическим вкладышем и резьбой под винт 1/4". В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4" и 3/8".
Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8" служит кронштейн с углом наклона 180 градусов. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. Также в кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.
Питание от аккумулятора типа NP-F (преобретается отдельно) позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в процентах.
Характеристики:
- максимальная мощность - 40 Вт
- цветовая температура - 5600 К (±100 К)
- освещенность без линзы - 4300 лк
- регулирование яркости - 5-100%, плавное
- индекс цветопередачи CRI - > 95
- цифровой дисплей - 30х15 мм, подсветка
- диаметр излучающей поверхности - 75 мм
- размер - 130х98х98 мм