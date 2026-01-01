Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей

Описание

Комплект упакован в компактный кейс для переноски. RGB-осветитель TL30– светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. Отлично подойдет для создания цветного или естественного «дневного» освещения во время коммерческих и рекламных съемок, записи видеоблогов, кинопроизводства и многого другого. TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки. Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов. Регулировка всех параметров осветителя осуществляться нажатием клавиш на панели или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS. Размер сот в рабочем виде 30х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость. Зажимы Godox TL-C2 позволяют установить TL30 на осветительной стойке или другой опоре. Зажимы изготавливаются из прочного ABS пластика. Монтажные отверстия представляют собой 2 впрессованные латунные гайки с резьбой 1/4". Соединитель Godox TL-M2 предназначен для объединения в единую световую линию двух светодиодных осветителей при помощи винта с резьбой 1/4". Соединитель имеет с двух сторон прорезиненные площадки, которые улучшают сцепление и предохраняют осветители от исцарапывания. Водонепроницаемые чехлы Godox TL-W30 позволят использовать осветители в сложных съемочных условиях или даже под водой. Чехлы изготавливаются из толстого и прочного прозрачного пластика, имеют защелкивающийся замок и запястный ремешок.