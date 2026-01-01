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-10 %
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей

Godox TL30-K2 Kit комплект светодиодных осветителей

Godox
Артикул: DAN-7781

Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.

Описание

Комплект упакован в компактный кейс для переноски. RGB-осветитель TL30– светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. Отлично подойдет для создания цветного или естественного «дневного» освещения во время коммерческих и рекламных съемок, записи видеоблогов, кинопроизводства и многого другого. TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки. Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов. Регулировка всех параметров осветителя осуществляться нажатием клавиш на панели или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS. Размер сот в рабочем виде 30х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость. Зажимы Godox TL-C2 позволяют установить TL30 на осветительной стойке или другой опоре. Зажимы изготавливаются из прочного ABS пластика. Монтажные отверстия представляют собой 2 впрессованные латунные гайки с резьбой 1/4". Соединитель Godox TL-M2 предназначен для объединения в единую световую линию двух светодиодных осветителей при помощи винта с резьбой 1/4". Соединитель имеет с двух сторон прорезиненные площадки, которые улучшают сцепление и предохраняют осветители от исцарапывания. Водонепроницаемые чехлы Godox TL-W30 позволят использовать осветители в сложных съемочных условиях или даже под водой. Чехлы изготавливаются из толстого и прочного прозрачного пластика, имеют защелкивающийся замок и запястный ремешок.

Комплектация

  • Осветитель TL30 RGB – 2 шт
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 – 2 шт
  • Зажим Godox TL-C2 для TL30 удерживающий – 2 шт
  • Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный – 1 шт
  • Чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый – 2 шт
  • Кейс Godox CB23 для переноски – 1 шт
  • Кистевой ремешок - USB-C
  • USB-C кабель питания
  • 3М клейкая подкладка – 3 шт
  • Стальная пластина – 3 шт

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