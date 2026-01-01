Falcon Eyes LedPRO 168BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Осветитель имеет 168 светодиодов (84 белых + 84 желтых), яркость свечения желтых и белых светодиодов регулируется раздельно. Плавно изменяя валкодерами мощность двух групп светодиодов можно выбрать сочетание с необходимой цветовой температурой.
Съемный полупрозрачный фильтр, закрывающий излучающую поверхность, рассеивает и выравнивает световой поток.
Металлические шторки с серебристой фактурной поверхностью служат для контроля направления светового потока.
Осветитель может работать от аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера (разъем 5,5х2,5 мм) с выходным напряжением 7,2–8,4 В. Аккумулятор и адаптер приобретаются отдельно. Уровень заряда батареи можно контролировать с помощью индикатора и кнопки Test на задней панели прибора. Время работы от аккумулятора NP-F970 - около 1,5 часов.
Осветитель устанавливается в горячий башмак камеры с помощью адаптера с винтом 1/4". Конструкция позволяет отрегулировать угол наклона осветителя и зафиксировать его винтовым зажимом.
Гнездо с металлической втулкой на винт 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его не только на фотокамеры, но и на любые стойки, штанги, держатели и использовать как дополнительный источник света, когда невозможно разместить осветитель обычных габаритов.
Характеристики:
- мощность - 25 Вт
- количество светодиодов - 168 (84 белых + 84 желтых)
- цветовая температура (плавное регулирование) - 3200-5600 К
- регулирование яркости - 10-100 проц.
- питание - от аккумулятора NP-F (в комплект не входит)
- питание - от сети 7,2-8,4 В (сетевой адаптер в комплект не входит)
- размер - 175х125х35 мм
- вес (с адаптером) - 371 г