Fujimi FJ-UNC-NP95 зарядное устройство USB + адаптер питания

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-UNC-NP95 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.
Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.
Работай с цветом без бликов
Wansen