Fujimi FJ-UNC-NP95 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi
Артикул: NVF-7058

Fujimi FJ-UNC-NP95 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

Описание

PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh  BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Grifon LED-170 светодиодный осветитель
Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

 

YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 3200-5500K осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.

Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.

