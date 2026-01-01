Fujimi FJ-UNC-NP95 зарядное устройство USB + адаптер питания

Арт. NVF-1081

Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.