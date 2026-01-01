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Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes FlexLight 448 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9425

Falcon Eyes FlexLight 448 LED - светодиодный осветитель, подходит как для видеосъемки, так и в качестве постоянного света при фотосъемке.

Панель снабжена 448 светодиодами, имеет цветовую температуру 5500К и плавную регулировку яркости. С ее помощью можно обеспечить равномерное освещение объекта.

Описание

Осветитель состоит из светодиодного мата размером 30х60 см с 448 светодиодами, общей мощностью 85 Вт, складного каркаса с монтажным отверстием 1/4", рассеивающего экрана на липучке, пульта дистанционного управления, рукоятки и сумки с наплечным ремнем. 

Благодаря легкому каркасу, гибкому и сохраняющему форму светодиодному мату, а также компактным размерам в сложенном виде, этот осветитель станет отличным решением для путешествующих фотографов и кинематографистов.

При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-free (без мерцания), которая позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Гибкий светодиодный мат сохраняет свою форму благодаря встроенной по периметру светодиодного мата гибкой проволоке. Светодиодный мат направленный к объекту съемки своей обратной черной стороной может использоваться как светоотсекающий флаг. Конструкция осветителя позволяет использовать его там, где большинство источников света просто не могут быть установлены. Цветовая температура имеет высокий рейтинг CRI >90.

Беспроводной пульт дистанционного управления входящий в комплект служит для регулировки яркости, удаленного включения, выключения и управления группой осветителей на расстоянии до 10 метров.

Одной из самых интересных особенностей осветителя является то что он сконструирован по принципу модульного конструктора. По своему желанию и потребностям можно собрать и установить комплекс светодиодных осветителей нужного размера и конфигурации. Лента-липучка приклеена на каркас с двух сторон и используется для крепления светодиодного мата и рассеивателя.

Характеристики:

  • размер светодиодного мата, мм - 300х600
  • мощность, Вт - 86
  • количество светодиодов - 448
  • цветовая температура - 5500К±200К
  • индекс CRI - >90
  • параметры питания - AC 100-240В 1,5А 50 Гц, DC 24В 2A
  • тип крепления на стойку - 1/4"
  • размер осветителя, мм - 300х600х25
  • материал каркаса - алюминий, пластик
  • вес осветителя в сборе, кг - 0,58
  • размер упаковки, мм - 340х140х150
  • вес в упаковке, кг - 1,6

Комплектация

  • Гибкая светодиодная панель 30х60 см.
  • Тканевый чехол панели.
  • Рассеивающий экран.
  • Трубки каркаса - 6 шт.
  • Угловые соединители каркаса - 4 шт.
  • Прямые соединители каркаса - 2 шт.
  • Рукоятка 130 мм 1/4".
  • Беспроводной пульт ДУ.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Кофр.
  • Руководство по эксплуатации.

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