images
images
images
Fotokvant NVF-3220 фон хромакей зеленый 2,4x2,4 м
Fotokvant NVF-3220 фон хромакей зеленый 2,4x2,4 м
Fotokvant NVF-3220 фон хромакей зеленый 2,4x2,4 м

Fotokvant NVF-3220 фон хромакей зеленый 2,4x2,4 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3220

Fotokvant NVF-3220 – тканевый фон на подложке для фото- и видеосъемки. Используется в ситуациях, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Цвет – зеленый. Размер, м – 2,4x2,4.

Описание

Материал матовый, окраска произведена стойкими к истиранию красками. Фон очень плотный и не просвечивается. Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.

Комплектация

  • Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт.
  • Система крепления фон в комплект не входит.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Арт. FTR-1316
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.

Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver держатель-зажим с регулируемой рукояткой
Арт. NVF-9504
Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver держатель-зажим с регулируемой рукояткой
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver - держатель-зажим с регулируемой рукояткой.

Зажим Convi Clamp с рукояткой изготовлен из нержавеющей стали. Может быть надежно установлен на трубке диаметром от 5 до 51 мм.

Зажимные губки имеют накладки из полеуретана что предохраняет от поврежрений зажимаемую поверхность и усиливает прочность захвата.



2 900 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
Арт. OLE-0545
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

GreenBean PowerArm PA-099 –  шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.

-10 %4 280 ₽
3 850 ₽
В корзину

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.