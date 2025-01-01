Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".
Kupo CS-20M 20 C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг.
Диаметр основания – 100 см. Стойка удобна для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 91 до 196 см.
Manfrotto 035 – конструкция предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.
Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket - кронштейн со съемной площадкой.
Кронштейн имеет зажимное устройство с варьируемым трением, оснащен быстросъемной площадкой для камеры. Превосходно сочетается с зажимом Convi clamp KCP-700 или другими зажимами, оснащенными приемным крепежным отверстием 5/8" baby receiver.
Изготовлен из алюминия и термопластика. Максимальная нагрузка 4 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen