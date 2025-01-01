images
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим

Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим

Kupo
Артикул: OLE-0690

Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.

Описание

Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Арт. NVF-5555
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.

3 610 ₽
В корзину
Manfrotto 118 адаптер 1/4&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0569
Manfrotto 118 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.

1 290 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Арт. SAP-001
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и  3/8".

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
Kupo CS20M 20&quot; C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой
Арт. NVF-2762
Kupo CS20M 20" C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo CS-20M 20 C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобна для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 91 до 196 см.

15 150 ₽
В корзину
Manfrotto 035 зажим-держатель
Арт. DAN-0247
Manfrotto 035 зажим-держатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 035 – конструкция предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.

6 690 ₽
В корзину
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Арт. OLE-0696
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.

1 900 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Арт. NVF-7802
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.

Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.

1 010 ₽
В корзину
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн со съемной площадкой
Арт. NVF-9426
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн со съемной площадкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket - кронштейн со съемной площадкой.

Кронштейн имеет зажимное устройство с варьируемым трением, оснащен быстросъемной площадкой для камеры. Превосходно сочетается с зажимом Convi clamp KCP-700 или другими зажимами, оснащенными приемным крепежным отверстием 5/8" baby receiver.

Изготовлен из алюминия и термопластика. Максимальная нагрузка 4 кг.

15 590 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера