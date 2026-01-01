Falcon Eyes FlexLight 256 LED светодиодный осветитель

Описание

Осветитель состоит из светодиодного мата размером 30х30 см с 256 светодиодами, общей мощностью 48 Вт, складного каркаса с монтажным отверстием 1/4", рассеивающего экрана на липучке, пульта дистанционного управления, рукоятки и сумки с наплечным ремнем.

Благодаря легкому каркасу, гибкому и сохраняющему форму светодиодному мату, а также компактным размерам в сложенном виде, этот осветитель станет отличным решением для путешествующих фотографов и кинематографистов.

При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-free (без мерцания), которая позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Гибкий светодиодный мат сохраняет свою форму благодаря встроенной по периметру светодиодного мата гибкой проволоке. Светодиодный мат направленный к объекту съемки своей обратной черной стороной может использоваться как светоотсекающий флаг. Конструкция осветителя позволяет использовать его там, где большинство источников света просто не могут быть установлены. Цветовая температура имеет высокий рейтинг CRI >90.

Беспроводной пульт дистанционного управления входящий в комплект служит для регулировки яркости, удаленного включения, выключения и управления группой осветителей на расстоянии до 10 метров.

Одной из самых интересных особенностей осветителя является то что он сконструирован по принципу модульного конструктора. По своему желанию и потребностям можно собрать и установить комплекс светодиодных осветителей нужного размера и конфигурации. Лента-липучка приклеена на каркас с двух сторон и используется для крепления светодиодного мата и рассеивателя.

Характеристики: