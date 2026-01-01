Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма

Fotokvant MAC-03 – зажим-адаптер для микрофона с резьбой 3/8" и 5/8"
Fotokvant MAC-03 (артикул NVF-9314) – это универсальный зажим для микрофона, предназначенный для установки микрофона на студийную стойку, штатив или другую опору. Зажим оснащён резьбовыми креплениями 3/8" и 5/8", что обеспечивает совместимость с большинством стандартных микрофонных стоек и адаптеров.
Металлическая конструкция гарантирует надёжную фиксацию и долговечность при интенсивной эксплуатации. Зажим подходит для микрофонов различных типов и размеров, обеспечивая плотное прилегание и устойчивость во время записи.
Назначение и применение
- Установка микрофона на стойку: для студийных и выездных записей.
- Крепление микрофона на штатив: для работы на сцене или в студии.
- Использование с адаптерами: совместимость с различными типами креплений.
- Студийная и выездная работа: универсальный зажим для различных задач.
Ключевые особенности
- Резьба 3/8" и 5/8": универсальная совместимость с большинством стоек.
- Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
- Надёжная фиксация: плотное прилегание к микрофону.
- Универсальность: подходит для микрофонов различных типов и размеров.
- Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж.
Технические характеристики
- Тип: зажим для микрофона
- Бренд: Fotokvant
- Модель: MAC-03
- Резьба: 3/8", 5/8"
- Материал: металл
- Применение: микрофоны, студийные стойки
Как использовать зажим
- Установка на стойку: закрепите зажим на стойке через резьбу 3/8" или 5/8".
- Крепление микрофона: поместите микрофон в зажим и зафиксируйте его с помощью винтового механизма.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол наклона и направление микрофона.
- Съёмка: используйте для записи звука в студии или на выезде.
Преимущества использования
- Универсальность: подходит для различных микрофонов и стоек.
- Надёжность: прочная металлическая конструкция.
- Простота: быстрая и лёгкая установка.
- Совместимость: резьба 3/8" и 5/8" для большинства стандартных креплений.
Совместимость с оборудованием
- Микрофоны: большинство динамических и конденсаторных микрофонов.
- Стойки: студийные стойки с резьбой 3/8" или 5/8".