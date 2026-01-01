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Хит
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма

Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-9314

Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant MAC-03 – зажим-адаптер для микрофона с резьбой 3/8" и 5/8"

Fotokvant MAC-03 (артикул NVF-9314) – это универсальный зажим для микрофона, предназначенный для установки микрофона на студийную стойку, штатив или другую опору. Зажим оснащён резьбовыми креплениями 3/8" и 5/8", что обеспечивает совместимость с большинством стандартных микрофонных стоек и адаптеров.

Металлическая конструкция гарантирует надёжную фиксацию и долговечность при интенсивной эксплуатации. Зажим подходит для микрофонов различных типов и размеров, обеспечивая плотное прилегание и устойчивость во время записи.

Назначение и применение

  • Установка микрофона на стойку: для студийных и выездных записей.
  • Крепление микрофона на штатив: для работы на сцене или в студии.
  • Использование с адаптерами: совместимость с различными типами креплений.
  • Студийная и выездная работа: универсальный зажим для различных задач.

Ключевые особенности

  • Резьба 3/8" и 5/8": универсальная совместимость с большинством стоек.
  • Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
  • Надёжная фиксация: плотное прилегание к микрофону.
  • Универсальность: подходит для микрофонов различных типов и размеров.
  • Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж.

Технические характеристики

  • Тип: зажим для микрофона
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: MAC-03
  • Резьба: 3/8", 5/8"
  • Материал: металл
  • Применение: микрофоны, студийные стойки

Как использовать зажим

  1. Установка на стойку: закрепите зажим на стойке через резьбу 3/8" или 5/8".
  2. Крепление микрофона: поместите микрофон в зажим и зафиксируйте его с помощью винтового механизма.
  3. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол наклона и направление микрофона.
  4. Съёмка: используйте для записи звука в студии или на выезде.

Преимущества использования

  • Универсальность: подходит для различных микрофонов и стоек.
  • Надёжность: прочная металлическая конструкция.
  • Простота: быстрая и лёгкая установка.
  • Совместимость: резьба 3/8" и 5/8" для большинства стандартных креплений.

Совместимость с оборудованием

Комплектация

  • Зажим для микрофона Fotokvant MAC-03 – 1 шт.

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