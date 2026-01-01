Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма

Описание

Fotokvant MAC-03 – зажим-адаптер для микрофона с резьбой 3/8" и 5/8"

Fotokvant MAC-03 (артикул NVF-9314) – это универсальный зажим для микрофона, предназначенный для установки микрофона на студийную стойку, штатив или другую опору. Зажим оснащён резьбовыми креплениями 3/8" и 5/8", что обеспечивает совместимость с большинством стандартных микрофонных стоек и адаптеров.

Металлическая конструкция гарантирует надёжную фиксацию и долговечность при интенсивной эксплуатации. Зажим подходит для микрофонов различных типов и размеров, обеспечивая плотное прилегание и устойчивость во время записи.

Назначение и применение

Установка микрофона на стойку: для студийных и выездных записей.

для студийных и выездных записей. Крепление микрофона на штатив: для работы на сцене или в студии.

для работы на сцене или в студии. Использование с адаптерами: совместимость с различными типами креплений.

совместимость с различными типами креплений. Студийная и выездная работа: универсальный зажим для различных задач.

Ключевые особенности

Резьба 3/8" и 5/8": универсальная совместимость с большинством стоек.

универсальная совместимость с большинством стоек. Металлическая конструкция: прочная и долговечная.

прочная и долговечная. Надёжная фиксация: плотное прилегание к микрофону.

плотное прилегание к микрофону. Универсальность: подходит для микрофонов различных типов и размеров.

подходит для микрофонов различных типов и размеров. Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж.

Технические характеристики

Тип: зажим для микрофона

зажим для микрофона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MAC-03

MAC-03 Резьба: 3/8", 5/8"

3/8", 5/8" Материал: металл

металл Применение: микрофоны, студийные стойки

Как использовать зажим

Установка на стойку: закрепите зажим на стойке через резьбу 3/8" или 5/8". Крепление микрофона: поместите микрофон в зажим и зафиксируйте его с помощью винтового механизма. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол наклона и направление микрофона. Съёмка: используйте для записи звука в студии или на выезде.

Преимущества использования

Универсальность: подходит для различных микрофонов и стоек.

подходит для различных микрофонов и стоек. Надёжность: прочная металлическая конструкция.

прочная металлическая конструкция. Простота: быстрая и лёгкая установка.

быстрая и лёгкая установка. Совместимость: резьба 3/8" и 5/8" для большинства стандартных креплений.

Совместимость с оборудованием