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Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой

Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой

Color
Артикул: DAN-3880

Комплект Color FL-480 pro KIT, кольцевая светодиодная лампа черная со стойкой.

Комплект постоянного студийного света состоит из кольцевого осветителя Color FL-480 pro (черная) со стойкой Fotokvant LS-2100. Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 3 кг. Цвет - черный. Стойка без амортизации, максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см. Цвет - черный.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

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