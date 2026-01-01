Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Характеристики: