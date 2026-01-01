images
images
images
images
images
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная

Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа черная

Color
Артикул: DAN-3683

Кольцевая светодиодная лампа Color FR-480 top, черная.

Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 3 кг. Цвет - черный. Комплектуется пультом ДУ.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Рассеиватель света.
  • Универсальный держатель для телефона и фотоаппарата.
  • Зеркало двустороннее.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Пульт ДУ.
  • Сумка.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 20 ч

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

-13.64 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 150 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Арт. NVF-9140
Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant BG-2424 Blue Green - тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.

-10.08 %7 340 ₽
6 600 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину

Видео

Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Съемка еды в движении
Съемка еды в движении
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.