Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель

Студийный светодиодный осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей диаметром 30 мм и мощностью 75 Вт. Имеет плавную регулировку в пределах от 10 до 100 процентов. Цветовая температура 5600 К и цветопередача CRI>95 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.
На панели управления размещается минимальное количеством регуляторов - тумблер питания и диммер, а так же большой цифровой монохромный ЖК-дисплей размером 45х35 мм, на котором отображаются регулируемые значения.
Осветитель имеет прочный металлический корпус с пластиковым кожухом и двойной перфорацией который закрывает электронные элементы управления и встроенный малошумный вентилятор. Придерживая осветитель за рукоятку на корпусе, можно ступенчато менять угла наклона устройства. Положение фиксируется винтом в кронштейне осветителя, где так же предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.
Сетевой кабель имеет длину - 4,5 м.
В комплект входит универсальный пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет изменять мощность светового потока. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).
Характеристики:
- мощность - 75 Вт
- световой поток - 5400 лм
- цветовая температура - 5600 К
- Регулировка мощности светового потока - от 10 до 100 проц. (с шагом 1 проц.)
- значение CRI - >95
- питание - от сети
- длина кабеля - 4,5 м
- дистанционное управление - на частоте 2,4 ГГц
- питание пульта - 2хААА (в комплект не входят)
- система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
- байонет - Bowens
- материал корпуса и кронштейна-адаптера - металл/пластик
- отверстие для установки на шпигот - 5/8”
- размер - 22х22х13 см
- вес - 1,2 кг