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-10 %
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5438

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB75 BW.

Светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, мощностью 75 Вт. Световой поток - 5400 лм, цветовая температура - 5600 К, CRI>95. Имеет функцию регулирования мощности 10–100%, цифровой дисплей, байонет Bowens, крепление для фотозонта, устанавливается на шпигот 5/8". В комплекте пульт ДУ.

Описание

Студийный светодиодный осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей диаметром 30 мм и мощностью 75 Вт. Имеет плавную регулировку в пределах от 10 до 100 процентов. Цветовая температура 5600 К и цветопередача CRI>95 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На панели управления размещается минимальное количеством регуляторов - тумблер питания и диммер, а так же большой цифровой монохромный ЖК-дисплей размером 45х35 мм, на котором отображаются регулируемые значения.

Осветитель имеет прочный металлический корпус с пластиковым кожухом и двойной перфорацией который закрывает электронные элементы управления и встроенный малошумный вентилятор. Придерживая осветитель за рукоятку на корпусе, можно ступенчато менять угла наклона устройства. Положение фиксируется винтом в кронштейне осветителя, где так же предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.

Сетевой кабель имеет длину - 4,5 м.

В комплект входит универсальный пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет изменять мощность светового потока. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).

Характеристики:

  • мощность - 75 Вт
  • световой поток - 5400 лм
  • цветовая температура - 5600 К
  • Регулировка мощности светового потока - от 10 до 100 проц. (с шагом 1 проц.)
  • значение CRI - >95
  • питание - от сети
  • длина кабеля -  4,5 м
  • дистанционное управление - на частоте 2,4 ГГц
  • питание пульта - 2хААА (в комплект не входят)
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • материал корпуса и кронштейна-адаптера - металл/пластик
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8”
  • размер - 22х22х13 см
  • вес - 1,2 кг

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