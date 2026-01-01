Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный осветитель

Описание

Студийный светодиодный осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей диаметром 30 мм и мощностью 75 Вт. Имеет плавную регулировку в пределах от 10 до 100 процентов. Цветовая температура 5600 К и цветопередача CRI>95 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На панели управления размещается минимальное количеством регуляторов - тумблер питания и диммер, а так же большой цифровой монохромный ЖК-дисплей размером 45х35 мм, на котором отображаются регулируемые значения.

Осветитель имеет прочный металлический корпус с пластиковым кожухом и двойной перфорацией который закрывает электронные элементы управления и встроенный малошумный вентилятор. Придерживая осветитель за рукоятку на корпусе, можно ступенчато менять угла наклона устройства. Положение фиксируется винтом в кронштейне осветителя, где так же предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.

Сетевой кабель имеет длину - 4,5 м.

В комплект входит универсальный пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет изменять мощность светового потока. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).

Характеристики: