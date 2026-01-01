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Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple

Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple

Boya
Артикул: DAN-5292

Двухканальный беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Pro-К3 для устройств Apple.

Радиосистема специально разработана (оптимизирована) для работы с устройствами Apple оснащенными Lightning разъемом. В нее входит всенаправленный петличный микрофон работающий на частоте 2,4 ГГц. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий). Питание от двух батареек типа ААА для передатчика.

Описание

В модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков) в предыдущих радиосистемах Y-WM4 PRO/PRO-K1 и BY-WM4 PRO-K2 этой функции нет, они производят запись только в моно режиме.

Микрофон позволяет производить записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Характеристики:

  • рч модуляция - GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
  • частотный диапазон - 2,4ГГц (2405-2478МГц)
  • частотная характеристика - 35Гц-14КГц±3дБ
  • сигнал/Шум - 84дБ или более
  • искажение - 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65мВт выход)
  • рч выходной уровень - 3мВт
  • выходной уровень в наушнике - 32Ω, 65мВт
  • чувствительность приема - -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • аудиоразъем - 3,5мм мини-джэк
  • рабочий диапазон - 60 м (без препятствий)
  • требования к питанию - 3В DC (две батарейки типа ААА)
  • потребляемая мощность:
    • передатчик - 3В/70мА
    • приемник - 3В/ 70мА
  • размер:
    • приемник - 82х30,7х12 мм
    • передатчик - 45х70х35 мм
  • вес:
  • приемник - 12 г
  • передатчик - 47 г

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