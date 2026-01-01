Boya BY-WM4 Pro-К3 двухканальный беспроводной микрофон для устройств Apple

Описание

В модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков) в предыдущих радиосистемах Y-WM4 PRO/PRO-K1 и BY-WM4 PRO-K2 этой функции нет, они производят запись только в моно режиме.

Микрофон позволяет производить записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Характеристики: