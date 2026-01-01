Amaran 200x S осветитель

Устройство поддерживает встроенные световые режимы, помогающие пользователю подобрать наиболее оптимальные условия освещения. Здесь вы найдете эффект папарацци, фейерверк, ТВ, дыхание, взрыв, молния, неисправная лампа и стробоскоп.
00x S оснащен креплением Bowens, поэтому вы можете спокойно использовать фотозонт и другие модификаторы студийного света. Благодаря встроенной системе активного охлаждения модель сможет активно работать не только практически бесшумно, но и значительно дольше.
Регулировать необходимые параметры освещения можно дистанционно с помощью приложения Sidus Link. Через него вы сможете настроить показатели яркости, а также выбрать необходимые световые режимы. Это значительно экономит не только силы, но и драгоценное время.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 200 Вт
- Цветовая температура : 2700 — 6500
- RGB режим : Нет
- Световой поток : 17000 лм
- TLCI : 98
- CRI : 95
- SSI : 90
- SSI (Tungsten) : 89
- TM-30 Rf : 97
- TM-30 Rg : 101
- Яркость : 6060 лк
- Угол светового потока : 105 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : 48В/5,5А
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Напряжение : 100 В
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 207 × 115 × 115 мм
- Вес без упаковки : 3970 г
- Артикул производителя : APM022XA13
- Материал : карбон
- Температурный диапазон : -20 ° C ~ 45 ° C
- Байонет насадки : Bowens
- Длина кабеля : 1500 мм