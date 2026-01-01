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Amaran 200x S осветитель
Amaran 200x S осветитель
Amaran 200x S осветитель
Amaran 200x S осветитель
Amaran 200x S осветитель

Amaran 200x S осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0517

Aputure Amaran 200x S осветитель.

Максимальная мощность модели составляет 200 Вт, с высокой точностью цветопередачи CRI 95+, TLCI 98+ и регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500К. Байонет Bowens.

Описание

Устройство поддерживает встроенные световые режимы, помогающие пользователю подобрать наиболее оптимальные условия освещения. Здесь вы найдете эффект папарацци, фейерверк, ТВ, дыхание, взрыв, молния, неисправная лампа и стробоскоп.

00x S оснащен креплением Bowens, поэтому вы можете спокойно использовать фотозонт и другие модификаторы студийного света. Благодаря встроенной системе активного охлаждения модель сможет активно работать не только практически бесшумно, но и значительно дольше.

Регулировать необходимые параметры освещения можно дистанционно с помощью приложения Sidus Link. Через него вы сможете настроить показатели яркости, а также выбрать необходимые световые режимы. Это значительно экономит не только силы, но и драгоценное время.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 200 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 17000 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • SSI : 90
  • SSI (Tungsten) : 89
  • TM-30 Rf : 97
  • TM-30 Rg : 101
  • Яркость : 6060 лк
  • Угол светового потока : 105 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : 48В/5,5А
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Напряжение : 100 В
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 207 × 115 × 115 мм
  • Вес без упаковки : 3970 г
  • Артикул производителя : APM022XA13
  • Материал : карбон
  • Температурный диапазон : -20 ° C ~ 45 ° C
  • Байонет насадки : Bowens
  • Длина кабеля : 1500 мм

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 55°
  • сетевой адаптер
  • кабель питания 1.5 м

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