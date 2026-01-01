Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами. 

Описание

При необходимости движения шарнира можно заблокировать с помощью эргономичного стопорного кольца.

Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.

В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.

Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.

База съемная, ее можно заменить на прилагаемую резиновую опору. Это актуально при использовании монопода на песке, сырой и мокрой земле.

Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленные клипсы и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность видеомонопода.

Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.

Видеоголова Benro S6Pro

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Benro S6Pro – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Характеристики: