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Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами
Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами

Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: MTG-0624

Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами. 

Комплект Benro A48FDS6PRO - видеомонопод Benro A48FD и видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п.
Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.
Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах. Допустимая нагрузка, кг – 6. Максимальная высота, см – 175,5. 

Описание

При необходимости движения шарнира можно заблокировать с помощью эргономичного стопорного кольца.
Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.
В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.
Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.
База съемная, ее можно заменить на прилагаемую резиновую опору. Это актуально при использовании монопода на песке, сырой и мокрой земле.
Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.
Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.
В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленные клипсы и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность видеомонопода.
Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.
Видеоголова Benro S6Pro
Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.
Benro S6Pro – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Характеристики:

  • Вес, кг – 2,9
  • Допустимая нагрузка, кг – 6
  • Количество секции – 4
  • Минимальная высота, см – 67,5
  • Максимальная высота, см – 175,5

Комплектация

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

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Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Максимальная высота, см – 174 Допустимая нагрузка, кг – 4

21 900 ₽
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