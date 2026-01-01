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FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель
FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель
FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST
Артикул: NVF-7723

FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель предназначенный специально для видео- и фотосъемки.

Световой поток регулируется диммером расположенном на приборе или с помощью пульта. Прибор оснащен байонетом Bowens, это позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура, К – 5500
  • питание, В – 220
  • мощность, Вт – 200
  • байонет – Bowens
  • световой поток, Лм – 18000
  • диапазон регулирования – 10 - 100%

Комплектация

  • Осветительный прибор FST-200R – 1 шт.
  • Рефлектор – 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления – 1 шт.
  • Кабель сетевого питания – 1 шт.

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