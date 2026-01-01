Характеристики:
- цветовая температура, К – 5500
- питание, В – 220
- мощность, Вт – 200
- байонет – Bowens
- световой поток, Лм – 18000
- диапазон регулирования – 10 - 100%
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST EF-200R (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель предназначенный специально для видео- и фотосъемки.
Световой поток регулируется диммером расположенном на приборе или с помощью пульта. Прибор оснащен байонетом Bowens, это позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.
Характеристики:
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Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг. Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия.
Фон E-IMAGE RE2010 black складной, черный, размер - 1,5х2 м.
Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.
Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Компактный мощный светодиодный осветитель, построенный на COB кристалле. Байонет Bowens. Мощность 200 Вт (в режиме режим MAX Extreme до 300 Вт), цветовая температура 2700-6500К. Универсальный источник света для фото- или видеосъемки. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника позволяет менять углол наклона. Благодаря компактным размерам можно использовать в условиях ограниченного пространства.
Kupo 055 Handy Stand – легкая алюминиевая стойка для осветительного оборудования.
Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.