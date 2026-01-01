images
Vibrantone VBRT2218 Cream 18 фон бумажный 2,1x11м цвет кремовый

Vibrantone VBRT2218 Cream 18 фон бумажный 2,1x11м цвет кремовый

Vibrantone
Артикул: DAN-5765

Фон бумажный Vibrantone VBRT2218 Cream 18, размер - 2,1x11 м, цвет - кремовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Арт. DAN-5744
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный VBRT2107 Steel Grey 07, размер - 2,1x6 м, цвет - стальной.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Арт. DAN-5750
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19, размер - 2,1x6 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2101 White 01 фон бумажный 2,1x6м цвет белый
Vibrantone VBRT2101 White 01 фон бумажный 2,1x6м цвет белый
Арт. DAN-5740
Vibrantone VBRT2101 White 01 фон бумажный 2,1x6м цвет белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2101 White 01, размер - 2,1x6 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %2 590 ₽
2 330 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5752
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.


-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Арт. FTR-744
Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Арт. MTG-2361
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.

4 030 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
1 мая
1 мая
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.