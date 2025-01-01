Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный. 

Описание

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens. Сотовая решетка для модификатора приобретается отдельно Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160.