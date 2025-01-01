Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный. 

Godox DP800IIIV вспышка студийная
Усовершенствованная версия студийного моноблока DPIII cо светодиодной лампой пилотного света мощностью 30 Вт. Мощность вспышки варьируется от 1/64 до полной мощности 800 Дж, а пилотный свет устанавливается в процентах или пропорционально мощности вспышки для более точной оценки конечного результата. Прибор выдает стабильные выходные характеристики: точную цветовую температуру 5600К, длительность импульса от 1/800 до 1/2000с и мощность с отклонением не более 2%. Используется байонет Bowens.