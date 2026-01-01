images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4811

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT.

Комплект постоянного света состоящий из осветителя LH-E27х1 со светодиодной лампой мощностью 45 Вт, несъемного софтбокса размером 50х50 см и стойки L-2000 высотой 75-200 cм. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Описание

Комплект предназначен для съемки в небольших студиях и домашних условиях. Так же, учитывая его компактность, он будет удобен для съемки на выезде. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.

Осветитель LH-E27х1 со светодиодной лампой ML-45 LED выдает световой поток линейного спектра с мощностью 45 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Лампа имеет матовую пластиковую колбу-рефлектор диаметром 15 см, благодаря чему рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом. 

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х50 см и глубиной 30 см закреплен на корпус осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который крепится на передний край софтбокса и с помощью липучки. 

Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку L-2000, с несъемным шпиготом 5/8", и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки. Угол наклона осветителя изменяется (ступенчато) в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса) и фиксируется винтом.

Характеристики:

  • мощность - 45 Вт
  • световой поток - 1100 Лм
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи CRI - ≥90
  • питание от сети - 220 В 50 Гц
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 50х50 см
  • глубина софтбокса - 30 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • высота стойки - 75-200 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 15/18/22 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 72х17х20 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 2,2 кг
  • размеры упаковки - 73х24х20 см
  • вес с упаковкой - 2,8 кг

Комплектация

  • Панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом - 1 шт.
  • Светорассеиватель - 1 шт.
  • Чехол для софтбокса - 1 шт.
  • Лампа светодиодная - 1 шт.
  • Трехсекционная стойка L-2000 - 1 шт.
  • Сумка для комплекта - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Арт. DAN-4165
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Наличие
более 10 шт

Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.

Трехсекционный алюминиевый штатив (диаметр секций 25, 22, 19 мм). Оснащен видеоголовой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку до 4 килограмм. Максимальная высота - 176 см, минимальная высота - 42 см, длина в сложенном виде - 70 см. Вес - 1,96 кг.

6 450 ₽
В корзину
-8 %
FST Lamp L-E27 125W люминесцентная лампа
Арт. OLE-0315
FST Lamp L-E27 125W люминесцентная лампа
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн

FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.

-8 %1 370 ₽
1 260 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Арт. DAN-5772
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 1 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1101 White 01, размер - 1,35x6 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Арт. DAN-1124
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-1 - диффузор для встроенной вспышки фотоаппарата системы Nikon/Canon/Pentax.

Складной рассеиватель на просвет, предназначен для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата. Представляет собой тонкую панель из ABS-пластика. Легко устанавливается на фотокамеру и обеспечивает мягкое освещение, убирает глубокие тени. 

Размер - 9,5x10,8x8 см.

310 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Арт. OLE-4216
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Алюминиевая система установки фотофона типа ворота. В комплекте 2 телескопические стойки, телескопическая перекладина, 4 зажима-клипсы и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м, максимальная распределенная нагрузка 5-7 кг. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м.

-10 %2 930 ₽
2 630 ₽
В корзину

Видео

Лан Цзишань
Лан Цзишань
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.