Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования

Комплект предназначен для съемки в небольших студиях и домашних условиях. Так же, учитывая его компактность, он будет удобен для съемки на выезде. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.
Осветитель LH-E27х1 со светодиодной лампой ML-45 LED выдает световой поток линейного спектра с мощностью 45 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Лампа имеет матовую пластиковую колбу-рефлектор диаметром 15 см, благодаря чему рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом.
Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х50 см и глубиной 30 см закреплен на корпус осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который крепится на передний край софтбокса и с помощью липучки.
Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку L-2000, с несъемным шпиготом 5/8", и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки. Угол наклона осветителя изменяется (ступенчато) в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса) и фиксируется винтом.
Характеристики:
- мощность - 45 Вт
- световой поток - 1100 Лм
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи CRI - ≥90
- питание от сети - 220 В 50 Гц
- отверстие для установки на шпигот - 5/8"
- размеры софтбокса - 50х50 см
- глубина софтбокса - 30 см
- материал спиц - металл
- диффузор - тканевый рассеиватель
- высота стойки - 75-200 см
- количество секций - 3
- диаметр секций - 15/18/22 мм
- материал секций - алюминиевый сплав
- тип зажимов - винтовые
- крепежный адаптер - 5/8"
- размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
- размер сумки - 72х17х20 см
- материал внешнего покрытия - оксфорд
- вес комплекта в сумке - 2,2 кг
- размеры упаковки - 73х24х20 см
- вес с упаковкой - 2,8 кг