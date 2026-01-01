Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT комплект студийного оборудования

Описание

Комплект предназначен для съемки в небольших студиях и домашних условиях. Так же, учитывая его компактность, он будет удобен для съемки на выезде. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.

Осветитель LH-E27х1 со светодиодной лампой ML-45 LED выдает световой поток линейного спектра с мощностью 45 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90. Лампа имеет матовую пластиковую колбу-рефлектор диаметром 15 см, благодаря чему рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х50 см и глубиной 30 см закреплен на корпус осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который крепится на передний край софтбокса и с помощью липучки.

Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку L-2000, с несъемным шпиготом 5/8", и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки. Угол наклона осветителя изменяется (ступенчато) в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса) и фиксируется винтом.

Характеристики: