комплекты светодиодного света

Светодиодные фотолампы энергоэффективны, компактны и открывают широкие возможности для фотографов и видеооператоров. Постоянный свет на их основе может иметь разную цветовую температуру, в том числе 5000-5500К — для чистого белого потока, с которым не нужна длительная постобработка.

Интернет-магазин Фотогора предлагает осветители со светодиодными лампами и сопутствующее оборудование производства Falcon Eyes, Fotokvant, Degolight и других проверенных брендов.

Комплекты помогут быстро развернуть студию — небольшую домашнюю или профессиональную

В каталоге есть осветители с разной мощностью, интегрированной электроникой, интенсивностью фокуса в полный оборот фокусного кольца. Модели с металлическими шторками отсекают лишний поток, и при съемке не возникает паразитных засветок.

Другие особенности светодиодных осветителей из нашего каталога:

  • конвекционное охлаждение, благодаря которому металлический корпус не перегревается;
  • регулировка яркости и изменение оттенка — в осветителях можно выставить цвет, смешав основные (красный, зеленый и синий);
  • лампы с диммированием — плавной регулировкой уровня интенсивности света без потери цветовой температуры
  • установка на стальные лиры (кронштейны) с возможностью наклона, переворота и монтажа на потолочные системы;
  • простота монтажа и использования благодаря резьбовым адаптерам для студийного оборудования;
  • удобство транспортировки благодаря уменьшенному весу и прочной сумке-чехлу в комплекте.

В комплекте с осветителями производители предусматривают блоки питания, аккумуляторы, крепления, кабели и другое оборудование.

Подробнее узнать о комплектации наборов и характеристиках света и получить экспертные консультации можно у сотрудников магазина Фотогора.

Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Fotokvant LED-3 комплект света
Арт. DAN-3945
Fotokvant LED-3 комплект света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Комплект постоянного света Fotokvant LED-3.

Комплект из двух светодиодных ламп направленного света Fotokvant BLD-50 по 50 Вт каждая, двух стоек Fotokvant LS-2100 и двух патронов для лампы RLH-1. Питание 220В, цветовая температура 5500К. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.

Dedolight SLED1-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8647
Dedolight SLED1-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED1-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.

Также в комплекте аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM.

Dedolight SLED1-BI-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8648
Dedolight SLED1-BI-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED1-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.

Также в комплекте софтбокс, аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM2.

Dedolight SLED1-D-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8650
Dedolight SLED1-D-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED1-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D с блоком питания от аккумулятора.

Также в комплекте софтбокс, аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM2.

Dedolight SLED2x2-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8651
Dedolight SLED2x2-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED2x2-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI и FELLONI BI50HO.

Также в комплекте софтбокс, насадка DP1.1 с аксессуарами – только AC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.

Dedolight SLED2x2-BI-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8652
Dedolight SLED2x2-BI-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED2x2-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI и FELLONI BI50HO.

Также в комплекте софтбокс, аккумулятор, насадка DP1.1 с аксессуарами AC/DC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.

Dedolight SLED2x2-D-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8653
Dedolight SLED2x2-D-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED2x2-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D и FELLONI BI50HO.

Также в комплекте софтбокс, насадка DP1.1 с аксессуарами – только AC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.

Dedolight SLED2x2-D-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8654
Dedolight SLED2x2-D-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED2x2-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D и FELLONI BI50HO.

Также в комплекте софтбокс, аккумулятор, насадка DP1.1 с аксессуарами AC/DC, в сумке. Сумка с четырьмя штативами DST.

Dedolight SLED3-BI-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8656
Dedolight SLED3-BI-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED3-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.

Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-BI с софтбоксом, аккумулятором, DP1.1 с аксессуарами AC/DC (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.

Dedolight SLED3-D-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8657
Dedolight SLED3-D-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED3-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.

Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-D и аксессуарами, только AC (90-264 В), в сумке DSC1/1-200.

Dedolight SLED3-D-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8658
Dedolight SLED3-D-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED3-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.

Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-D с блоком питания для аккумуляторов, аккумуляторами, DP1.1 и акксессуары, в сумке DSC2/2-200.

Dedolight SLED4-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8659
Dedolight SLED4-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED4-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.

Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-BI с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары только AC (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.

Dedolight SLED4-BI-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8660
Dedolight SLED4-BI-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED4-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.

Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-BI с двумя софтбоксами, аккумулятор, DP1.1 и аксессуары AC/DC (90-264 В AC), в сумке  DSCXLW.

Dedolight SLED4-D-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8661
Dedolight SLED4-D-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED4-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.

Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-D с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары только АС (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.

Dedolight SLED4-D-M-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8662
Dedolight SLED4-D-M-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED4-D-M-E –  комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.

Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-D с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары AC/DC (90-264 В AC), в сумке DSCXLW.

Dedolight SLED9-BI-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8663
Dedolight SLED9-BI-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED9-BI-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED9-BI.

Комплект состоит из светодиодного прибора DLED9-BI в мягкой сумке.

FST FK-LED6060 комплект постоянного света
FST FK-LED6060 комплект постоянного света
Арт. DAN-1557
FST FK-LED6060 комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект постоянного света FST FK-LED6060.

Комплект на базе светодиодной лампы мощностью 50Вт (световой поток аналогичен люминесцентной лампе мощностью 250 Вт) и софтбокса 60х60 см в комплекте со стойкой.

Grifon GRIF-ET 5502 комплект света
Grifon GRIF-ET 5502 комплект света
Арт. DAN-4806
Grifon GRIF-ET 5502 комплект света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект света Grifon GRIF-ET 5502.

Комплект на базе двух LED осветителей мощностью 50 Вт каждая. В комплекте также два софтбокса 50х50 см и две стойки высотой 2 метра. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в удобной сумке.

