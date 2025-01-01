комплекты светодиодного света

Москва
Комплект постоянного света Fotokvant LED-3.
Комплект из двух светодиодных ламп направленного света Fotokvant BLD-50 по 50 Вт каждая, двух стоек Fotokvant LS-2100 и двух патронов для лампы RLH-1. Питание 220В, цветовая температура 5500К. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.
Dedolight SLED1-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.
Также в комплекте аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM.
Dedolight SLED1-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.
Также в комплекте софтбокс, аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM2.
Dedolight SLED1-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D с блоком питания от аккумулятора.
Также в комплекте софтбокс, аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM2.
Dedolight SLED2x2-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI и FELLONI BI50HO.
Также в комплекте софтбокс, насадка DP1.1 с аксессуарами – только AC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.
Dedolight SLED2x2-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI и FELLONI BI50HO.
Также в комплекте софтбокс, аккумулятор, насадка DP1.1 с аксессуарами AC/DC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.
Dedolight SLED2x2-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D и FELLONI BI50HO.
Также в комплекте софтбокс, насадка DP1.1 с аксессуарами – только AC, в сумке. Сумка с 4-мя штативами DST.
Dedolight SLED2x2-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D и FELLONI BI50HO.
Также в комплекте софтбокс, аккумулятор, насадка DP1.1 с аксессуарами AC/DC, в сумке. Сумка с четырьмя штативами DST.
Dedolight SLED3-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.
Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-BI с софтбоксом, аккумулятором, DP1.1 с аксессуарами AC/DC (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.
Dedolight SLED3-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.
Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-D и аксессуарами, только AC (90-264 В), в сумке DSC1/1-200.
Dedolight SLED3-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.
Комплект из трех светодиодных приборов DLED4-D с блоком питания для аккумуляторов, аккумуляторами, DP1.1 и акксессуары, в сумке DSC2/2-200.
Dedolight SLED4-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.
Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-BI с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары только AC (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.
Dedolight SLED4-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI.
Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-BI с двумя софтбоксами, аккумулятор, DP1.1 и аксессуары AC/DC (90-264 В AC), в сумке DSCXLW.
Dedolight SLED4-D-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.
Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-D с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары только АС (90-264 В), в сумке DSC2/2-200.
Dedolight SLED4-D-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-D.
Комплект из четырех светодиодных приборов DLED4-D с двумя софтбоксами, DP1.1, аксессуары AC/DC (90-264 В AC), в сумке DSCXLW.
Dedolight SLED9-BI-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED9-BI.
Комплект состоит из светодиодного прибора DLED9-BI в мягкой сумке.
Комплект постоянного света FST FK-LED6060.
Комплект на базе светодиодной лампы мощностью 50Вт (световой поток аналогичен люминесцентной лампе мощностью 250 Вт) и софтбокса 60х60 см в комплекте со стойкой.
Комплект света Grifon GRIF-ET 5502.
Комплект на базе двух LED осветителей мощностью 50 Вт каждая. В комплекте также два софтбокса 50х50 см и две стойки высотой 2 метра. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в удобной сумке.
Wansen
