комплекты светодиодного света

Светодиодные фотолампы энергоэффективны, компактны и открывают широкие возможности для фотографов и видеооператоров. Постоянный свет на их основе может иметь разную цветовую температуру, в том числе 5000-5500К — для чистого белого потока, с которым не нужна длительная постобработка.

Комплекты помогут быстро развернуть студию — небольшую домашнюю или профессиональную

В каталоге есть осветители с разной мощностью, интегрированной электроникой, интенсивностью фокуса в полный оборот фокусного кольца. Модели с металлическими шторками отсекают лишний поток, и при съемке не возникает паразитных засветок.

Другие особенности светодиодных осветителей из нашего каталога:

конвекционное охлаждение, благодаря которому металлический корпус не перегревается;

регулировка яркости и изменение оттенка — в осветителях можно выставить цвет, смешав основные (красный, зеленый и синий);

лампы с диммированием — плавной регулировкой уровня интенсивности света без потери цветовой температуры

установка на стальные лиры (кронштейны) с возможностью наклона, переворота и монтажа на потолочные системы;

простота монтажа и использования благодаря резьбовым адаптерам для студийного оборудования;

удобство транспортировки благодаря уменьшенному весу и прочной сумке-чехлу в комплекте.

В комплекте с осветителями производители предусматривают блоки питания, аккумуляторы, крепления, кабели и другое оборудование.

