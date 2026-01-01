Grifon RIF-1 комплект для люминесцентных или светодиодных ламп

Описание

Комплект освещения Grifon RIF-1 для люминесцентных или светодиодных ламп

Grifon RIF-1 — это готовый комплект осветительного оборудования для фото- и видеосъемки. Он предназначен для создания мягкого, рассеянного света при предметной и портретной съемке, а также для освещения больших участков и декораций. Благодаря легкой сборке и компактной упаковке, этот комплект удобно использовать как в студии, так и на выездных съемках.

Состав комплекта

Стойки Grifon 1999nb — 2 шт. Трехсекционные стойки с максимальной высотой 200 см, минимальной 68 см, диаметром секций 22-19-16 мм. Подробнее о стойке Grifon 1999nb.

Трехсекционные стойки с максимальной высотой 200 см, минимальной 68 см, диаметром секций 22-19-16 мм. Подробнее о стойке Grifon 1999nb. Патроны Grifon LH-003 — 2 шт. Крепления для ламп с цоколем E27, оснащенные креплением для фотозонта. Имеют шнур с вилкой для подключения к сети 220 В. Подробнее о патроне Grifon LH-003.

Крепления для ламп с цоколем E27, оснащенные креплением для фотозонта. Имеют шнур с вилкой для подключения к сети 220 В. Подробнее о патроне Grifon LH-003. Зонты на просвет Grifon T-84 (белые) — 2 шт. Обеспечивают мягкий рассеянный свет. Подробнее о зонте Grifon T-84.

Обеспечивают мягкий рассеянный свет. Подробнее о зонте Grifon T-84. Зонты отражающие Grifon S-84 (серебро внутри, черный снаружи) — 2 шт. Дают более направленный и контрастный свет. Подробнее о зонте Grifon S-84.

Дают более направленный и контрастный свет. Подробнее о зонте Grifon S-84. Сумка для хранения и транспортировки — 1 шт.

Для чего подходит

Этот комплект является универсальным решением для организации света. Он может использоваться как основной источник освещения в небольшой студии или как дополнительный свет для подсветки фонов и создания акцентов. Благодаря двум типам зонтов в комплекте, вы можете экспериментировать с характером света: от мягкого заливающего до более направленного.

Важно знать

Лампы в комплект не входят. Для работы необходимо приобрести люминесцентные или светодиодные лампы с цоколем E27 подходящей мощности и цветовой температуры. Рекомендуемая мощность 40-180 Вт