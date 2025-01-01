Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного
Модификатор обеспечивает мягкий свет
Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов мз-за специфических настроек вашего монитора.
Вес в упаковке - 6 кг.
Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.
Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.
Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
