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Raylab Axio III 300 Creative Kit комплект импульсного света
Raylab Axio III 300 Creative Kit комплект импульсного света

Raylab Axio III 300 Creative Kit комплект импульсного света

Raylab
Артикул: DAN-7619

Комплект импульсного света Raylab Axio III 300 Creative Kit.

Комплект импульсного света на базе трех моноблоков Raylab Axio III RX-300, мощностью 300 Дж каждый. Цветовая температура - 5600 К. Время перезарядки - 1-2 секунды. Байонет - Bowens. 

Описание

Моноблоки Raylab Axio III RX-300 - это компактный размер, легкий вес, простота использования. Комплект будет отличным решением для небольшой профессиональной или домашней фотостудии. 

Кроме моноблоков в комплект входят три стойки с воздушной амортизацией Raylab LS003 высотой - 2,6 м.

Также в комплекте широкий выбор светоформирующих насадок - два стандартных семидюймовых рефлектора, два прямоугольных софтбокса Raylab SPG6090 с сотами, шторки с набором светофильтров для стандартного семидюймового рефлектора и трансмиттер радиосинхронизации. 

Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку. 

Характеристики моноблока:

  • мощность - 300 Дж 
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • время перезарядки - от 1 до 2 с
  • байонет - Bowens

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