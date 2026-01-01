Raylab Axio III 300 Creative Kit комплект импульсного света

Описание

Моноблоки Raylab Axio III RX-300 - это компактный размер, легкий вес, простота использования. Комплект будет отличным решением для небольшой профессиональной или домашней фотостудии.

Кроме моноблоков в комплект входят три стойки с воздушной амортизацией Raylab LS003 высотой - 2,6 м.

Также в комплекте широкий выбор светоформирующих насадок - два стандартных семидюймовых рефлектора, два прямоугольных софтбокса Raylab SPG6090 с сотами, шторки с набором светофильтров для стандартного семидюймового рефлектора и трансмиттер радиосинхронизации.

Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.

Характеристики моноблока: