Raylab Axio III 300 Creative Kit комплект импульсного света

Моноблоки Raylab Axio III RX-300 - это компактный размер, легкий вес, простота использования. Комплект будет отличным решением для небольшой профессиональной или домашней фотостудии.
Кроме моноблоков в комплект входят три стойки с воздушной амортизацией Raylab LS003 высотой - 2,6 м.
Также в комплекте широкий выбор светоформирующих насадок - два стандартных семидюймовых рефлектора, два прямоугольных софтбокса Raylab SPG6090 с сотами, шторки с набором светофильтров для стандартного семидюймового рефлектора и трансмиттер радиосинхронизации.
Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.
Характеристики моноблока:
- мощность - 300 Дж
- цветовая температура - 5600 K ± 200
- время перезарядки - от 1 до 2 с
- байонет - Bowens