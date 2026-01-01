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Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная

Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная

Raylab
Артикул: DAN-7627

Студийная вспышка Raylab Axio III RX-300.

Студийный моноблок нового поколения, мощностью 300 Дж. Цветовая температура - 5600 К. Время перезарядки - 1-2 секунды. Ведущее число - 55. Пилотный свет - 75 Вт. Байонет - Bowens.

Описание

Студийная вспышка Raylab Axio III RX-300 - это легкий и удобный в использовании осветительный прибор со встроенным радиосинхронизатором и высокую скорость перезарядки.

Мощность прибора регулируется в пределах шести стопов. Сенсорные кнопки управления позволяют регулировать мощность импульса и 75 ватной моделирующей лампы. Пилотный свет может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности.

Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру импульса 5600 К (+/- 200К), а беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления.

Байонет Bowens которым оснащена вспышка дает возможность использовать широкий диапазон светоформирующих насадок любых брендов.

Характеристики:

  • мощность - 300 Дж 
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • пилотный свет - 75 Вт
  • время перезарядки - от 1 до 2 с
  • байонет - Bowens

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