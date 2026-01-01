Raylab Axio III RX-300 вспышка студийная

Студийная вспышка Raylab Axio III RX-300 - это легкий и удобный в использовании осветительный прибор со встроенным радиосинхронизатором и высокую скорость перезарядки.
Мощность прибора регулируется в пределах шести стопов. Сенсорные кнопки управления позволяют регулировать мощность импульса и 75 ватной моделирующей лампы. Пилотный свет может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности.
Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру импульса 5600 К (+/- 200К), а беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления.
Байонет Bowens которым оснащена вспышка дает возможность использовать широкий диапазон светоформирующих насадок любых брендов.
Характеристики:
- мощность - 300 Дж
- цветовая температура - 5600 K ± 200
- пилотный свет - 75 Вт
- время перезарядки - от 1 до 2 с
- байонет - Bowens