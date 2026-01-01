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Raylab SPG6090 софтбокс с сотами
Raylab SPG6090 софтбокс с сотами
Raylab SPG6090 софтбокс с сотами
Raylab SPG6090 софтбокс с сотами
Raylab SPG6090 софтбокс с сотами
Raylab SPG6090 софтбокс с сотами

Raylab SPG6090 софтбокс с сотами

Raylab
Артикул: DAN-7723

Софтбокс Raylab SPG6090 с сотами.

Квадробокс размером 60х90 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens, отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

Описание

Модификатор предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов с UV покрытием.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.

Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставляется чехол.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • размер - 60х90 см
  • вес - 2 кг

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