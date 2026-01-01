Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света

Артикул: NVF-8252

Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT – комплект 2х400 Дж, создан на основе двух импульсных осветителей суммарной мощностью 800 Дж. В него входят две стойки и софтбокс 80х100 и октабокс 120 см. Комплект подойдет для съемки портрета в небольшой студии, или домашних условиях. Так же в комплект входит радиосинхронизатор LRT-CR1. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке.