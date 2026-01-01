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Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света
Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света

Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT комплект студийного света

Lumifor
Артикул: NVF-8252

Lumifor LCR-400-2SO KIT CRETO 800 PORTRAIT KIT – комплект 2х400 Дж, создан на основе двух импульсных осветителей суммарной мощностью 800 Дж. В него входят две стойки и софтбокс 80х100 и октабокс 120 см. Комплект подойдет для съемки портрета в небольшой студии, или домашних условиях. Так же в комплект входит радиосинхронизатор LRT-CR1. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке. 

Описание

Импульсный студийный осветитель CRETO 400 изготовлен в прочном корпусе, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность регулируется от полной до 1/16 с шагом 0,1, время перезарядки составляет всего 1,5 с. Синхронизация возможна по световому импульсу (дистанция 10 м) и с помощью радиосинхронизатора LRT-CR1 (дистанция 30 м).

Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,5
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/16
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297x125x225

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR CRETO 400 – 2 шт.
  • Софтбокс 80х100 см – 1 шт.
  • Октабокс 120 см – 1 шт.
  • Сумка – 1 шт.
  • Студийная стойка – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор LRT-CR1 – 1 шт.

Полезные ссылки:

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

   

 

  

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