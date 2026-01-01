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Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см

Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см

Fotokvant
Артикул: NVF-8539

Fotokvant GRID18-50 – соты 50 градусов для софрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора, позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр, мм – 180.  Диаметр ячейки, мм – 6. 

Описание

Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см

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