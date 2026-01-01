Fotokvant GRID18-50 соты 50 град. для стандартного рефлектора 18 см

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5258 Step-Up 52-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 52 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant GRID18-50 – соты 50 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора, позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр, мм – 180. Диаметр ячейки, мм – 6.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5258 Step-Up 52-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 52 мм. Изготовлено из металла.
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