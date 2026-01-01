Grifon Bereg ZXZ 2х300 комплект импульсного света

Описание

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность плавной регулировки пилотного света, которая может быть выставлена на максимум вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.

Характеристики:

точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости

моделирующий свет, плавная регулировка мощности 150W

надежная система беспроводного управления

защита от предвспышки

время перезарядки, с – 0,3–1

автоматический сброс энергии

надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса

цветовая температура 5600K±200K

Октобокс 120 см - это небольшого размера октобокс, предназначен в основном для портретной съемки. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 35 см.

Fotokvant SB-30160BW полноростовой стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или крупногабаритной предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для полноростовой съемки людей, равномерной засветки фона, съемки холодильников, кулеров и многих других габаритных предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30160. Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

Технические характеристики стойки: