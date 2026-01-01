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Grifon Bereg ZXZ 2х300 комплект импульсного света

Grifon Bereg ZXZ 2х300 комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-3070

Grifon Bereg ZXZ 2х300 – комплект импульсного света.

Комплект сформирован на базе двух моноблоков Grifon ZXZ-300 общей мощностью 600 Дж. Вспышки имеют глубину регулировки до 1/32 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света софтбокс Fotokvant SB-30160BW и октобокс Fotokvant SB-120BW. Комплект подходит в качестве базового и для фотографов, занимающихся предметной фотосъемкой.

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Grifon-2500

Описание

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность плавной регулировки пилотного света, которая может быть выставлена на максимум вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.

Характеристики:

  • точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости
  • моделирующий свет, плавная регулировка  мощности 150W
  • надежная система  беспроводного управления
  • защита от предвспышки
  • время перезарядки, с – 0,3–1
  • автоматический сброс энергии
  • надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса
  • цветовая температура 5600K±200K

Октобокс 120 см - это небольшого размера октобокс, предназначен в основном для портретной съемки. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 35 см. 

Fotokvant SB-30160BW полноростовой стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или крупногабаритной предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для полноростовой съемки людей, равномерной засветки фона, съемки холодильников, кулеров и многих других габаритных предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30160. Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

Технические характеристики стойки:

  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

Комплектация

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