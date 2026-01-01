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Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см

Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9147

Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

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