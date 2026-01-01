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-10 %
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования
Godox MS200V KIT набор студийного оборудования

Godox MS200V KIT набор студийного оборудования

Godox
Артикул: MTG-3274

Godox MS200V KIT набор студийного оборудования. Комплект из 2-ух приборов Godox MS200V вспышка студийная, 2-ух Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг, 1-го Fotokvant U-84S зонт серебряный на отражение 84 см и 1-го Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см. Для домашних и выездных фото съемок.

Описание

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

Fotokvant U-84S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 84. Вес - 200 г.

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

Godox MS200V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 200 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные харкатеристики вспышки - ведущее число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света мощностью 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.


Комплектация

  • Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра - 2 шт
  • Godox MS200V вспышка студийная - 2 шт
  • Fotokvant U-84T – фотозонт просветный - 1 шт
  • Fotokvant U-84S – зонт-отражатель - 1 шт

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