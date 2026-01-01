Godox MS200V KIT набор студийного оборудования

Описание

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.

Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

Fotokvant U-84S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 84. Вес - 200 г.

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

Godox MS200V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 200 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные харкатеристики вспышки - ведущее число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света мощностью 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.



