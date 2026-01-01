Fotokvant PRO-600 STUDIO универсальный комплект света для профессиональной студии

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней так и профессиональной фотостудии.
Импульсный осветитель FST PRO-600 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
Технические характеристики моноблоков:
- ведущее число – 80
- время перезарядки, с – 0,3–1,5
- напряжение, В – 5
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 250
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка пилотной лампы – с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение – ~220-240 В, 50 Гц
Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.
Высококачественный октобокс Grifon SB-FW95 G предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов. Байонет Bowens.
Стрипбокс Grifon SB-30160 для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.
Софтрефлектор Grifon RF-550 kit – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens и имеет диаметр 55 см.
Шторки Grifon BD-05 с сотовой решеткой и цветными фильтрами помогут добится неповторимых световых эфектов в фотографии.
Стандартная студийная стойка Grifon ARS-2600 с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы. Максимальная высота 260 см. Сумка-чехл для хранения и переноски – в комплекте.
Технические характеристики стойки:
- цвет черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг
- в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем