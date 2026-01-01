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Fotokvant PRO-600 STUDIO универсальный комплект света для профессиональной студии

Fotokvant PRO-600 STUDIO универсальный комплект света для профессиональной студии

Fotokvant
Артикул: NVF-9206

Fotokvant PRO-600 STUDIO – универсальный комплект света для профессиональной студии.

Комплект импульсного света на базе трех вспышек FST PRO-600 мощностью 600 Дж каждая и радиосинхронизатора Fotokvant WT4-35. В качестве модификаторов света в комплекте представлены октобокс Grifon SB-FW95 G, стрипбокс Grifon SB-30160софтрефлектор с сотами Grifon RF-550 kit и шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами Grifon BD-05. 

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены три стойки с пружинным амортизатором Grifon ARS-2600

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней так и профессиональной фотостудии.

Импульсный осветитель FST PRO-600 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Технические характеристики моноблоков:

  • ведущее число – 80
  • время перезарядки, с – 0,3–1,5
  • напряжение, В – 5
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 250
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка пилотной лампы – с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение – ~220-240 В, 50 Гц

Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon. 

Высококачественный октобокс Grifon SB-FW95 G предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов. Байонет Bowens.

Стрипбокс Grifon SB-30160 для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.

Софтрефлектор Grifon RF-550 kit – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens и имеет диаметр 55 см.

Шторки Grifon BD-05 с сотовой решеткой и цветными фильтрами помогут добится неповторимых световых эфектов в фотографии.

Стандартная студийная стойка Grifon ARS-2600 с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы. Максимальная высота 260 см. Сумка-чехл для хранения и переноски – в комплекте.

Технические характеристики стойки:

  • цвет черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка до 12 кг
  • в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

Комплектация

  • Импульсный осветитель FST PRO-600 – 3 шт.
  • Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 – 1 шт.
  • Октобокс Grifon SB-FW95 G – 1 шт.
  • Стрипбокс Grifon SB-30160 – 1 шт.
  • Софтрефлектор Grifon RF-550 kit – 1 шт.
  • Шторки Grifon BD-05 с сотовой решеткой и цветными фильтрами – 1 шт.
  • Стойка Grifon ARS-2600 – 3 шт.

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