Fotokvant PRO-600 STUDIO универсальный комплект света для профессиональной студии

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней так и профессиональной фотостудии.

Импульсный осветитель FST PRO-600 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Технические характеристики моноблоков: ведущее число – 80

время перезарядки, с – 0,3–1,5

напряжение, В – 5

цветовая температура, К – 5600 +-100

пилотная лампа, Вт – 250

индикация зарядки – звуковая

регулировка пилотной лампы – с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки

синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса

запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор

напряжение – ~220-240 В, 50 Гц

Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.

Высококачественный октобокс Grifon SB-FW95 G предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов. Байонет Bowens.

Стрипбокс Grifon SB-30160 для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.

Софтрефлектор Grifon RF-550 kit – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens и имеет диаметр 55 см.

Шторки Grifon BD-05 с сотовой решеткой и цветными фильтрами помогут добится неповторимых световых эфектов в фотографии.

Стандартная студийная стойка Grifon ARS-2600 с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы. Максимальная высота 260 см. Сумка-чехл для хранения и переноски – в комплекте.

Технические характеристики стойки: