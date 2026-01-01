FST PRO-600 импульсный осветитель

Модель относится к профессиональным моноблокам и предназначена для организации фотостудии среднего и большого размера. Позволяет работать фотографам в самых различных жанрах.
Отличительная черта моноблока - встроенный приемник радиосинхронизатора, который работает на частоте 2,4 ГГц.
Внимание! Передатчик системы радиоволновой синхронизации приобретается отдельно.
Моноблок оснащен байонетом Bowens, совместим с самой широкой линейкой модификаторов света, которые выпускаются как компанией FST, так и многочисленными сторонними производителями.
Управление прибором осуществляется кнопками, расположенными на задней панели. LED-дисплей делает управление простым и понятным.
Яркость моделирующего света можно менять в автоматическом или ручном режиме. Наличие нескольких вариантов обеспечения синхронизации по световому импульсу позволяет использовать моноблок не только с аналогичными приборами, но и с осветителями или фотокамерами со встроенной вспышкой, использующими технологию TTL.
Технические характеристики:
- ведущее число – 80
- время перезарядки, с – 0,3–1,5
- напряжение, В – 5
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 250
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка пилотной лампы – с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение – ~220-240 В, 50 Гц