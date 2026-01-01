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FST PRO-600 импульсный осветитель

FST PRO-600 импульсный осветитель

FST
Артикул: DAN-0288

FST PRO-600 – импульсный моноблок с ведущим числом 80. Используется пилотная лампа мощностью 250 Вт.

Модель исполнена в металлическом корпусе, имеется удобная ручка для изменения наклона прибора и угла съемки.

Описание

Модель относится к профессиональным моноблокам и предназначена для организации фотостудии среднего и большого размера. Позволяет работать фотографам в самых различных жанрах.

Отличительная черта моноблока - встроенный приемник радиосинхронизатора, который работает на частоте 2,4 ГГц.

Внимание! Передатчик системы радиоволновой синхронизации приобретается отдельно.

Моноблок оснащен байонетом Bowens, совместим с самой широкой линейкой модификаторов света, которые выпускаются как компанией FST, так и многочисленными сторонними производителями.

Управление прибором осуществляется кнопками, расположенными на задней панели. LED-дисплей делает управление простым и понятным.

Яркость моделирующего света можно менять в автоматическом или ручном режиме. Наличие нескольких вариантов обеспечения синхронизации по световому импульсу позволяет использовать моноблок не только с аналогичными приборами, но и с осветителями или фотокамерами со встроенной вспышкой, использующими технологию TTL.

Технические характеристики:

  • ведущее число – 80
  • время перезарядки, с – 0,3–1,5
  • напряжение, В – 5
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 250
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка пилотной лампы – с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение – ~220-240 В, 50 Гц

 

Комплектация

  • Силовой кабель 5 м – 1 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт.
  • Пилотная лампа – 1 шт.
  • Стандартный рефлектор 18d – 1 шт.
  • Руководство пользователя – 1 шт.
  • Сертификат – 1 шт.

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