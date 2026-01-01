FST PRO-600 импульсный осветитель

Описание

Модель относится к профессиональным моноблокам и предназначена для организации фотостудии среднего и большого размера. Позволяет работать фотографам в самых различных жанрах.

Отличительная черта моноблока - встроенный приемник радиосинхронизатора, который работает на частоте 2,4 ГГц.

Внимание! Передатчик системы радиоволновой синхронизации приобретается отдельно.

Моноблок оснащен байонетом Bowens, совместим с самой широкой линейкой модификаторов света, которые выпускаются как компанией FST, так и многочисленными сторонними производителями.

Управление прибором осуществляется кнопками, расположенными на задней панели. LED-дисплей делает управление простым и понятным.

Яркость моделирующего света можно менять в автоматическом или ручном режиме. Наличие нескольких вариантов обеспечения синхронизации по световому импульсу позволяет использовать моноблок не только с аналогичными приборами, но и с осветителями или фотокамерами со встроенной вспышкой, использующими технологию TTL.

Технические характеристики: