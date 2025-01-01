images
Grifon SB-30160 софтбокс стрип

Grifon
Grifon SB-30160 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 30х160 см. Байонет Bowens.

Стрипбокс – прямоугольный софтбокс вытянутой формы. Предназначен для создания равномерного рассеянного мягкого света.

Внутренняя поверхность насадки серебристая. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света. Стрипбокс отличается жаростойкостью, применим как для постоянного, так и для импульсного света.

Данный софтбокс рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и  фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

