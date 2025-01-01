Grifon SB-30160 софтбокс стрип

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SB-30160 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 30х160 см. Байонет Bowens.
Стрипбокс – прямоугольный софтбокс вытянутой формы. Предназначен для создания равномерного рассеянного мягкого света.
Внутренняя поверхность насадки серебристая. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света. Стрипбокс отличается жаростойкостью, применим как для постоянного, так и для импульсного света.
Данный софтбокс рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см.
Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen