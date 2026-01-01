Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Цвет- серебро.
Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами. Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Цвет- серебро.
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Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.