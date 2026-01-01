images
images
images
Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см
Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см
Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см

Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см

Grifon
Артикул: NVF-1223

Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами. Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Цвет- серебро.

Комплектация

  • Софтрефлектор – 55 см.
  • Соты для софтрефлектора.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Арт. NVF-8190
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 16 ч

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".

-5 %2 380 ₽
2 260 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
более 10 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
-6 %
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 10 ч

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

-6 %1 220 ₽
1 140 ₽
В корзину

Видео

Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.