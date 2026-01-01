Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см

Артикул: NVF-1223

Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами. Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.