Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель FST F-200 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- ведущее число – 50
- время зарядки, с – 0,5–1
- напряжение синхронизации – постоянное 5 В
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 150
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение – ~220-250 В, 50 Гц
Радиосинхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.
Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-6090BW размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.
Стойка Grifon-2600nb предназначена для установки светового оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Технические характеристики стойки:
- максимальная высота, см – 260
- минимальная высота, см – 107
- трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25