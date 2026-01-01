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Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами
Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами
Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами
Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Fotokvant F-200 SS универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Fotokvant
Артикул: NVF-9207

Fotokvant F-200 SS – универсальный комплект света с двумя софтбоксами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-200 мощностью 200 Дж каждая и радиосинхронизатора Grifon RT-16. В комплект входят также два софтбокса Fotokvant SB-6090BW в качестве модификаторов света. 

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Grifon-2600nb

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель FST F-200 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Технические характеристики:
  • ведущее число – 50
  • время зарядки, с – 0,5–1
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение – ~220-250 В, 50 Гц

Радиосинхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon. 

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-6090BW размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Стойка Grifon-2600nb предназначена для установки светового оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 260 
  • минимальная высота, см – 107 
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25

Комплектация

  • Импульсный осветитель FST F-200 – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор (приемник+передатчик) – 1 шт.
  • Софтбокс Fotokvant SB-6090BW 60х90 см – 2 шт.
  • Стойка 2,6 м – 2 шт.

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