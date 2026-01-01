Артикул: NVF-9207

Fotokvant F-200 SS – универсальный комплект света с двумя софтбоксами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-200 мощностью 200 Дж каждая и радиосинхронизатора Grifon RT-16. В комплект входят также два софтбокса Fotokvant SB-6090BW в качестве модификаторов света.

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Grifon-2600nb.