Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света

Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 600 BW:
- цветовая температура, К – 5600k±200
- регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
- световая ловушка – есть
- разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
- предохранитель – 5 А
- размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
- вес, кг – 4,3
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5
- количество каналов – 16
- частота, МГц – 433
- питание передатчика – 12 В, 23 А, литий-ионный аккумулятор
- питание приемника – 3В (АААх2)
- синхроразъем – 6,35 мм/3,5 мм
- расстояние работы вне студии, м – ≤30
- расстояние работы в студии, м – ≤20
- синхронизация, с – 1/200
- размер передатчика, мм – 60х42х30
- размер приемника, мм – 77х33х22