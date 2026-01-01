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Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света

Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8478

Falcon Eyes Phantom Kit 600 комплект импульсного света на базе трех осветителей Falcon Eyes Phantom 600 BW суммарной мощностью 1800 Дж. В комплект входят октобокс Fotokvant SB-150BW c сотами Fotokvant GRID-150, стрипбокс Fotokvant SB-30160BW, шторки с цветными фильтрами DEA-BHC, радиосинхронизаторы Grifon FT-16 и Grifon FTR-16. Для установки оборудования предусмотрены стойки Grifon-2500. Для хранения и переноски оборудование упаковано в удобную сумку.

Описание

Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 600 BW:

  • цветовая температура, К – 5600k±200
  • регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
  • световая ловушка – есть
  • разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
  • предохранитель – 5 А
  • размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
  • вес, кг – 4,3
Технические характеристики стойки Grifon-2500:
  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5
Технические характеристики радиосинхронизатора Grifon FT-16:
  • количество каналов – 16
  • частота, МГц – 433
  • питание передатчика – 12 В, 23 А, литий-ионный аккумулятор
  • питание приемника – 3В (АААх2)
  • синхроразъем – 6,35 мм/3,5 мм
  • расстояние работы вне студии, м – ≤30
  • расстояние работы в студии, м – ≤20
  • синхронизация, с –  1/200
  • размер передатчика, мм – 60х42х30
  • размер приемника, мм – 77х33х22 

Комплектация

  • Falcon Eyes Phantom 600 BW – 3 шт.
  • Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см – 1 шт.
  • Fotokvant SB-30160BW стрипбокс 30х160 см – 1 шт.
  • Шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7" (18 см) – 1 шт.
  • Grifon FT-16 радиосинхронизатор для студийных и накамерных вспышек – 1 шт.
  • Grifon FTR-16 радиосинхронизатор для студийных и накамерных вспышек – 2 шт.
  • Grifon-2500 студийная стойка в чехле – 3 шт.
  • Сумка для студийного оборудования – 1 шт. 

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