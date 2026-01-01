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-5 %
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов

Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов

Manfrotto
Артикул: OLE-0626

Manfrotto 045 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей. Крепятся к стене или потолку с помощью дюбелей и шурупов, которые входят в комплект. Используются вместе с тремя экспанами Manfrotto 046.

Описание

Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов

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