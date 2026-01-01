images
images
images
images
images
Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W
Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W
Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W
Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W
Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W

Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W

Grifon
Артикул: MTG-0176

Комплект постоянного светодиодного света Grifon Grif-LV 460 (2х50Вт) состоит из 2-х LED осветителей, софтбоксов, стоек и сумки. Комплект идеально подойдет для создания мягкого естественного света.

Grifon Grif-LV 460 (2х50Вт) состоит из 2-х LED осветителей, софтбоксов, стоек и сумки. Комплект идеально подойдет для создания мягкого естественного света.

Описание

Мощные светодиодные осветители набора GRIFON LV-460 обеспечивают диапазон чистого, естественного освещения. Комплект с двумя софтбоксами, двумя стойками и сумкой для переноски является портативным и универсальным, что позволяет с легкостью и надежностью снимать все - от студийной съемки до уличной, настраивать клиентские фотосессии, фотобудки на разных мероприятиях и многое другое. Диммер ( на блоке питания, не на корпусе прибора) позволяет плавно менять яркость освещения. Осветитель имеет температурный режим работы 5500 К (белый дневной свет). Пластиковый диффузор на осветителе делает тени мягкими, без использования дополнительных аксессуаров. Активное охлаждение позволяет работать с комплектом освещения продолжительное время.

Характеристики:

  • Количество светодиодов - 100 шт.
  • Цветовая температура - 5400K
  • CRI: ≥ 85
  • Ra: ≥ 85
  • Размер софтбокса - 50 x 70cm
  • Размер осветительной панели - ø 18 см
  • Освещенность - 4000 Lux/m - каждый осветитель (с софтбоксом, без рассеивателя)
  • Световой поток - 4000 Lm - каждый осветитель
  • Диапазон регулировки - 15-100% на селекторном диске
  • Мощность - 50W каждого осветителя

Комплектация

  • Стойки 1999nb - 2 шт
  • Cофтбокс 50х70 - 2 шт
  • LED осветитель 50W - 2 шт
  • Блок питания с регулировкой мощности - 2 шт
  • Сумка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox LED308W II накамерный осветитель светодиодный
Godox LED308W II накамерный осветитель светодиодный
Godox LED308W II накамерный осветитель светодиодный
Арт. DAN-2036
Godox LED308W II накамерный осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Накамерный светодиодный осветитель Godox LED308W II.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 308 ярких светодиодов, 860 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель W имеет цветовую температуру 5600К±300К.

-10 %8 690 ₽
7 820 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Арт. DOP-105
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Наличие
более 10 шт

Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.

Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м и длиной 11 м. В комплекте представлены основные цвета: супер-белый, черный и нейтрально серый.

Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

17 240 ₽
В корзину
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Подарок
при заказе
Арт. MTG-0880
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

2 730 ₽
В корзину
FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый
Арт. NVF-8803
FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 100х200 W – пластиковый белый матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для портретной и предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – белый.

1 150 ₽
В корзину
-5 %
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Арт. DAN-7495
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки. Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).

-5.01 %5 790 ₽
5 500 ₽
В корзину

Видео

Для чего нужны фильтры нейтральной плотности при съемке видео
Для чего нужны фильтры нейтральной плотности при съемке видео
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Broncolor Move &amp; Сирос L
Broncolor Move & Сирос L
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.