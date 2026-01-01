Grifon GRIF-LV 460 комплект светодиодного света мощностью 50W

Мощные светодиодные осветители набора GRIFON LV-460 обеспечивают диапазон чистого, естественного освещения. Комплект с двумя софтбоксами, двумя стойками и сумкой для переноски является портативным и универсальным, что позволяет с легкостью и надежностью снимать все - от студийной съемки до уличной, настраивать клиентские фотосессии, фотобудки на разных мероприятиях и многое другое. Диммер ( на блоке питания, не на корпусе прибора) позволяет плавно менять яркость освещения. Осветитель имеет температурный режим работы 5500 К (белый дневной свет). Пластиковый диффузор на осветителе делает тени мягкими, без использования дополнительных аксессуаров. Активное охлаждение позволяет работать с комплектом освещения продолжительное время.
Характеристики:
- Количество светодиодов - 100 шт.
- Цветовая температура - 5400K
- CRI: ≥ 85
- Ra: ≥ 85
- Размер софтбокса - 50 x 70cm
- Размер осветительной панели - ø 18 см
- Освещенность - 4000 Lux/m - каждый осветитель (с софтбоксом, без рассеивателя)
- Световой поток - 4000 Lm - каждый осветитель
- Диапазон регулировки - 15-100% на селекторном диске
- Мощность - 50W каждого осветителя